Городовой / Учеба / Штабы, подвалы и редакции: как в Петербурге 1900-х появилась новая инфраструктура для Серебряного века
Штабы, подвалы и редакции: как в Петербурге 1900-х появилась новая инфраструктура для Серебряного века

Опубликовано: 14 января 2026 18:02
Книжные лавки, редакции и издательства стали деловыми центрами нового Петербурга.

Помимо мемориализации ушедших гениев (как квартира Пушкина на Мойке), в городе возникла живая, динамичная инфраструктура для современной литературы. Это были не памятники, а рабочие инструменты эпохи.

Редакции «толстых журналов» как штабы идей

Адрес редакции определял интеллектуальную «прописку» писателя.

«Русское богатство» (Разъезжая ул., д. 6/9)

Штаб-квартира народников и поздних критических реалистов во главе с Н.К. Михайловским. Сюда шли с рукописями Короленко и молодой Горький.

«Новый путь» / «Весы» (набережная р. Фонтанки, д. 24)

Эпицентр символизма. Редакция, которую курировали Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, была не просто конторой, а местом для диспутов, манифестов и формирования новой эстетики.

«Аполлон» (Мойка, д. 24)

Редакция журнала, отстаивавшего идеалы «классического» модерна и акмеизма. Здесь бывали Гумилёв, Ахматова, Мандельштам.

Кабаре и литературно-артистические подвалы как творческие лаборатории

Это были альтернативные, полубогемные сцены.

«Бродячая собака» (Михайловская пл., д. 5)

Самый знаменитый артистический подвал (1912-1915). Здесь в атмосфере карнавала и импровизации рождались стихи, манифесты, скандалы и мифы акмеистов и футуристов.

«Привал комедиантов» (Марсово поле)

Прямой наследник «Собаки», но с ещё более театрализованной, маскарадной эстетикой. Эти места были полигонами для нового поведения поэта — не кабинетного затворника, а публичного перформансиста.

Книжные лавки и издательства как деловые и коммуникационные центры

Книжный склад «Посредник» (Невский пр., д. 72)

Связующее звено между интеллигенцией и народом, распространявшее дешёвые книги Толстого, Чехова, научно-популярную литературу.

Издательство М.В. Попова (Надеждинская ул., д. 39)

Одно из многих частных издательств, где деловая хватка предпринимателя встречалась с творческими амбициями авторов.

Литературный процесс вышел из частных гостиных в публичное пространство специализированных институций.

Редакция, подвал, издательский офис стали ключевыми точками притяжения, где формировались группы, велась полемика и создавался литературный продукт для растущего рынка.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
