Заповедный уголок в Петербурге: что можно найти в Шунгеровском заказнике

Этот маршрут — отнюдь не новый, целиком пролегает в городской черте и позволяет побывать в заповедном лесу, прогуляться по парку и отдохнуть на побережье Финского залива.

Каждая локация по-своему интересна и не похожа на другую, предлагая уникальный опыт для любителей природы и истории.

От Сергиево — к Шунгеровскому заказнику: Путешествие в историю

Маршрут начинается на железнодорожной станции Сергиево. Этот исторический район Петербурга более ста лет назывался Володарским — в честь известного деятеля революционного движения. Лишь в 2016 году ему было возвращено историческое название — Сергиево.

Поселок Сергиево получил свое имя от находящейся рядом Приморской Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.

От железнодорожной платформы Сергиево паломники шли к монастырю по нынешнему проспекту Буденного, а в прошлом — Монастырскому проспекту, по которому ходила конка — трамвай на конной тяге.

Здание железнодорожного вокзала для станции Сергиева Пустынь было построено по проекту архитектора Николая Бенуа в 1857 году. К сожалению, сейчас вокзал не функционирует, но его архитектурный облик по-прежнему впечатляет.

Как пишет «Походы, путешествия, прогулки», рядом с платформой расположен Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», построенный в 1904 году.

Еще одно сооружение около вокзала достойно внимания — это отреставрированное здание школы, построенное в 1955 году. По тихим улочкам поселка можно дойти до Шунгеровского заказника, который со стороны станции граничит с Красносельским шоссе.

Шунгеровский заказник: Заповедный лес и река Кикенка

Эта особо охраняемая территория появилась в 2021 году с целью сохранения и восстановления природных комплексов лесного массива и долины реки Кикенки.

Название лесопарка и заказника произошло от Шунгеровой (Шунгоровой) слободы, возникшей в этих местах в первой трети XVIII века.

В годы Великой Отечественной войны территория лесопарка была оккупирована фашистскими войсками. До сих пор сохранились следы от бомб и снарядов, напоминая о трагических событиях прошлого. Несмотря на это, в парке приятно гулять, дорожки сухие, а дренажных канав много.

Если центральная аллея проходит преимущественно в сосновом лесу, то в глубине можно полюбоваться белоснежной березовой рощей или стройными посадками дубов.

Волонтеры засадили тропинки саженцами ели и сосны, обновляя лесной массив и создавая естественную преграду для моторного транспорта. К сожалению, очень много дорожек, растений, почвы портится от подобных развлечений.

На пересечении лесных тропинок установлены беседки и скамейки, создавая комфортные места для отдыха.

Центральная аллея приводит к смотровой площадке на реке Кикенка. Именно в ее устье построен дворцово-парковый ансамбль — Константиновский дворец.

Орловский парк: От княжеской усадьбы к современному парку культуры и отдыха

Следующим на пути открывается красивый Орловский парк, бывшая загородная усадьба князей Орловых.

Когда-то на берегу Орловского пруда был построен великолепный дворец в готическом стиле, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Зато на противоположном берегу сейчас можно увидеть элитные коттеджи.

Орловский пруд появился благодаря намерениям Петра I в начале XVIII века создать в Стрельне русский Версаль. Однако, проект был реализован в Петергофе, где больший перепад высот лучше обеспечивал работу гидросистемы.

Интересно, что воды Орловского пруда питают фонтаны рядом с Путевым дворцом Петра I.

Несмотря на утраченный дворец, в парке сохранилось кое-что от прежних владельцев, на что стоит обратить внимание:

Отреставрированные Готические ворота и Дом привратника, построенные архитектором Петром Садовниковым.

Башня-руина и грот, облицованные туфовым камнем, находящиеся на искусственном холме. Сохранился фрагмент винтовой лестницы, и на вершину башни можно подняться, чтобы со смотровой площадки оглядеть парк.

С высоты отлично просматривается парковая территория. Виден Туфовый мостик, соединяющий основную часть парка с островом Любви.

Заметны два постамента, на которых когда-то были установлены копии скульптур «Укрощение коня человеком», созданных П. К. Клодтом для Аничкова моста в Петербурге.

Парк оставляет хорошее впечатление — это уютное место для прогулок, где можно почувствовать дыхание истории и насладиться красотой природы.

Стрельнинская бухта: Современная зона отдыха на побережье Финского залива

А заключительной частью этого увлекательного путешествия становится общественное пространство «Стрельнинская бухта». Это новая современная зона отдыха на берегу Финского залива.

Территория с удобной навигацией, где все понятно, что где находится. В парке есть площадка для барбекю, качели с замечательным видом на залив, площадки с тренажерами, качелями для отдыха и скамейками.

Также есть несколько детских площадок, велодорожка, баскетбольная площадка и деревянные лежаки под зонтиками.

Шунгеровский заказник, Орловский парк и Стрельнинская бухта — это уникальный маршрут, который сочетает в себе историю, природу и современный комфорт, предлагая посетителям незабываемый опыт.

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и узнать больше об истории Санкт-Петербурга и его окрестностей.