Шведы при виде квартир петербуржцев разевают рты: вводит в ступор одна особенность

Опубликовано: 9 ноября 2025 22:00
шведы в РФ
Шведы при виде квартир петербуржцев разевают рты: вводит в ступор одна особенность
Legion-media

Как привычная для россиян планировка превращается для европейцев в загадку

Для нас это — обычная деталь квартиры, на которую никто даже не обращает внимания. Но стоит шведам или бельгийцам впервые попасть в российский дом — и реакция всегда одинаковая: удивление, смех, а иногда лёгкий ступор.

Что их так поражает

В большинстве европейских стран ванная и туалет почти всегда объединены. Это стандарт, удобство, норма планировки: одно помещение, все функции, одна дверь — и никаких походов туда-сюда.

В России всё устроено иначе. Здесь туалет и ванная — два разных пространства. Отдельная дверь, отдельная комнатка, отдельный маршрут, если после туалета нужно вымыть руки. Для нас это просто часть быта, а для северных европейцев — странность, которая не укладывается в привычные нормы комфорта.

Почему у нас так

В Швеции и Бельгии любят длинные водные процедуры — но проводят их в одном помещении, где всё под рукой. У нас же исторически сложилась другая логика планировки: разделить зоны, чтобы семья могла пользоваться ими одновременно и не ждать очереди.

Получается культурный парадокс: то, к чему мы не испытываем никаких эмоций, иностранцам кажется чем-то необычным и даже нелогичным. Но в этом и прелесть бытовых отличий — каждая страна по-своему объясняет, что такое «удобство».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
