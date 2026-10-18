Синоптики о погоде конца октября — начала ноября 2026: тепло в регионах России, сроки снега и заморозков

Чего ждать от погоды в разных уголках страны и как к этому подготовиться

Октябрь 2026 года удивляет температурными контрастами: где-то уже пахнет зимой, а где-то будто и не собирается холодать. Синоптики не спешат объявлять повсеместное похолодание — есть вероятность, что тёплая осень задержится.

Где будет теплее, а где — холоднее

По данным Гидрометцентра, повышенный температурный фон в ноябре вероятен:

на севере Северо‑Западного и Уральского округов;

в северных районах Красноярского края и Дальневосточного округа;

в отдельных частях Поволжья и Урала (превышение нормы — более чем на 2 градуса).

При этом в Южном, Приволжском и на юге Центрального округов ноябрь может оказаться холоднее, чем в 2025 году — но это не всегда значит «ниже нормы».

"Даже «тёплая аномалия» на севере может оставаться отрицательной: снег и мороз там вполне возможны", - отметил синоптик Илья Винштейн.

Практические советы: как учитывать прогноз

Не стоит полагаться на усреднённые прогнозы при планировании дел. Лучше следить за краткосрочными прогнозами — они точнее сезонных.

Учитывать разницу между «теплее нормы» и «плюсовая температура», перед поездками проверять не только температуру, но и прогноз осадков и гололедицы.

Автомобилистам заранее подготовить технику к возможным заморозкам.

Погода в ноябре обещает быть неоднородной: одни регионы могут наслаждаться затянувшейся осенью, другие — готовиться к первым зимним сюрпризам. Главное — не воспринимать долгосрочные прогнозы как гарантию, а опираться на оперативные данные.

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