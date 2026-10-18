Городовой / Новости Петербурга / Синоптики о погоде конца октября — начала ноября 2026: тепло в регионах России, сроки снега и заморозков

Синоптики о погоде конца октября — начала ноября 2026: тепло в регионах России, сроки снега и заморозков

Опубликовано: 18 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики о погоде конца октября — начала ноября 2026: тепло в регионах России, сроки снега и заморозков
фото legion-media
Чего ждать от погоды в разных уголках страны и как к этому подготовиться

Октябрь 2026 года удивляет температурными контрастами: где-то уже пахнет зимой, а где-то будто и не собирается холодать. Синоптики не спешат объявлять повсеместное похолодание — есть вероятность, что тёплая осень задержится.

Где будет теплее, а где — холоднее

По данным Гидрометцентра, повышенный температурный фон в ноябре вероятен:

  • на севере Северо‑Западного и Уральского округов;
  • в северных районах Красноярского края и Дальневосточного округа;
  • в отдельных частях Поволжья и Урала (превышение нормы — более чем на 2 градуса).

При этом в Южном, Приволжском и на юге Центрального округов ноябрь может оказаться холоднее, чем в 2025 году — но это не всегда значит «ниже нормы».

"Даже «тёплая аномалия» на севере может оставаться отрицательной: снег и мороз там вполне возможны", - отметил синоптик Илья Винштейн.

Практические советы: как учитывать прогноз

Не стоит полагаться на усреднённые прогнозы при планировании дел. Лучше следить за краткосрочными прогнозами — они точнее сезонных.

Учитывать разницу между «теплее нормы» и «плюсовая температура», перед поездками проверять не только температуру, но и прогноз осадков и гололедицы.

Автомобилистам заранее подготовить технику к возможным заморозкам.

Погода в ноябре обещает быть неоднородной: одни регионы могут наслаждаться затянувшейся осенью, другие — готовиться к первым зимним сюрпризам. Главное — не воспринимать долгосрочные прогнозы как гарантию, а опираться на оперативные данные.

Читайте также:

Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Синоптики обновили прогноз: каким будет декабрь и Новый год

Ноябрь преподнесет неприятный сюрприз: синоптики дали новый прогноз на конец осени

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Тайский педикюр делаю всего за 15 минут: беру соль, молоко и кокос — пятки становятся мягкими, как у младенца Перейти 19 октября 2026
Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках Перейти 19 октября 2026
Знатоки скупают новогодние игрушки из СССР на «Авито»: пыльный хлам превращается в роскошь к сезону-2027 Перейти 19 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное