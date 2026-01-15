Скандал под ёлкой: в Ленобласти Снегурочка встретила Новый год с синяками вместо подарков

В Отрадном, расположенном в Ленинградской области, незадолго до Нового года произошёл инцидент, который привлёк внимание жителей города. Молодой мужчина, которому всего 22 года, уже давно вызывает недовольство у соседей из-за своих выходок. Эти события приобрели особую огласку после того, как молодой человек напал с арматурой на 20-летнюю девушку.
Ссора началась за несколько дней до праздника, когда злоумышленник вступил в конфликт с группой молодых людей. Среди них была девушка, наряженная в костюм Снегурочки, которая и пострадала в ходе столкновения. Её спутник, парень 21 года, получил настолько серьёзные травмы, что оказался в реанимации.
После нападения девушке потребовалась помощь врачей — раны на лице зашили. Один из местных жителей так прокомментировал случившееся:
— Молодой человек был в реанимации, из-за ревности могли подраться, — поделилась жительница Отрадного.
Через несколько дней после происшествия этот же молодой человек проявил жестокость к полуторамесячному щенку. Однако вскоре волонтёрам удалось забрать животное и спасти его от дальнейших страданий.
Жители города отмечают, что устали от агрессивного поведения дебошира и его окружения. Конфликт, в котором оказались вовлечены сразу несколько человек, вызвал сильный общественный резонанс. История приобрела широкое распространение в социальных сетях и обсуждается среди местных жителей.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».