Городовой / Общество / Скандал у пруда в Муринском парке: группа подростков сорвала свидание с несовершеннолетней
Опубликовано: 30 октября 2025 08:30
В Муринском парке группа подростков совершила нападение на мужчину, который пригласил школьницу на свидание.

В Муринском парке на севере Петербурга произошёл инцидент: двое подростков нанесли телесные повреждения 42-летнему мужчине. Неизвестные встретились с ним у пруда, обвиняя его в переписке с несовершеннолетней.

Подростки выстрелили ему в лицо из газового пистолета, после чего скрылись.

По словам потерпевшего, накануне он познакомился через интернет с девушкой и пригласил её на встречу. Однако на назначенное место пришла не она.

Двое юношей встретили мужчины, а один из них обвинил потерпевшего в том, что он переписывался с его сестрой, которой нет 18 лет.

После этого прозвучал выстрел из газового пистолета, мужчине понадобилась медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

По данному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последнее время подобные инциденты получили некоторый резонанс.

Ранее в одном из ресторанов Василеостровского района города конфликт между посетителями возник из-за спора в вопросе оплаты. Стычка переросла в драку между молодым человеком и мигрантом.

Юлия Аликова
Общество
