Скандал у пруда в Муринском парке: группа подростков сорвала свидание с несовершеннолетней

В Муринском парке на севере Петербурга произошёл инцидент: двое подростков нанесли телесные повреждения 42-летнему мужчине. Неизвестные встретились с ним у пруда, обвиняя его в переписке с несовершеннолетней.
Подростки выстрелили ему в лицо из газового пистолета, после чего скрылись.
По словам потерпевшего, накануне он познакомился через интернет с девушкой и пригласил её на встречу. Однако на назначенное место пришла не она.
Двое юношей встретили мужчины, а один из них обвинил потерпевшего в том, что он переписывался с его сестрой, которой нет 18 лет.
После этого прозвучал выстрел из газового пистолета, мужчине понадобилась медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.
По данному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В последнее время подобные инциденты получили некоторый резонанс.
