Этот сказочный городок под Петербургом — настоящий магнит для всей семьи: я увидел больше, чем в Европе

Андерсенград — уникальный детский игровой комплекс в Сосновом Бору — начал свою жизнь в 1974 году. Изначально этот проект задумывался совсем иначе.

Глава Северного Управления Строительства Владимир Латий стремился создать простую игровую площадку для детей своих сотрудников на холме рядом с домами на улице Сибирской. Он предложил сделать дорогу “автомобильной”, но результат оказался “скучным”.

Преображение от “Вышеграда” до сказочного замка

Скука вдохновила руководство обратиться к Юрию Тимофеевичу Савченко. Этот специалист уже имел опыт совместной работы с Латием над проектом «Малая Копорская крепость», за который они даже получили Государственную премию.

Савченко взялся за новый объект с энтузиазмом. Комплекс должен был стать витриной мастерства сосновоборских строителей, ведь в 1975 году в городе планировали провести крупную строительную конференцию.

На эти цели город получал “значительные финансовые средства, которые можно было использовать для строительства”.

Изначально проект носил имя Вышеград — название было связано с соседством будущего универмага «Таллин». Однако в 1975 году строительство не успели завершить, конференция прошла, и работы были приостановлены.

Забор был установлен, а Юрий Тимофеевич уехал в другой город.

Возвращение Савченко спустя годы дало проекту новый импульс. Власти города решили завершить строительство, и весь Сосновый Бор включился в работу: комсомольцы на субботниках убирали территорию, помогая строителям.

Савченко, не оставивший свою идею, вернулся к чертежам, доработал их, и в 1980 году состоялось торжественное открытие Андерсенграда.

Рождение датского имени

Почему Вышеград превратился в Андерсенград? Смена названия была приурочена к Международному году сказочника Ганса Христиана Андерсена.

Кроме того, в Таллине существовал район, посвященный сказкам Андерсена, и это позволяло “решить связать район магазина «Таллин» с прибалтийским регионом”.

Андерсенград стал настоящим символом Соснового Бора, известным по всему постсоветскому пространству. На его дорожках “выросло не одно поколение сосновоборцев”.

Многие считают, что столь значимый вклад Юрия Тимофеевича в создание уникального объекта заслуживает самой высокой награды.

Архитектурные жемчужины и исторические артефакты

Комплекс предлагает множество достопримечательностей. Центральное место занимает Ратуша — у входа расположена скульптура Оловянного солдатика, а слева находится арка Моста молодожёнов, украшенная горельефом Г. Х. Андерсена.

Площадь перед Ратушей украшена башнями «Орёл» и «Лев», здесь же размещены амфитеатр, кафе и спортплощадка.

Особое место занимает Дом Оле Лукойе, где сейчас располагается магазин сувениров. Нижний уровень комплекса представляет собой живописный парк с аллеями, фонтанами и скульптурами.

Среди артефактов выделяется чугунная пушка, найденная на дне Финского залива и установленная рядом с Оловянным солдатиком.

Жизнь сказочного города

Андерсенград — это не просто застывшая скульптура, это живой организм, ежегодно принимающий “более 300 праздников и образовательных мероприятий”.

В афише регулярно появляются ярмарки, концерты, спектакли, лекции и мастер-классы для всех возрастов. С середины декабря здесь начинает работать Резиденция Деда Мороза, а День защиты детей отмечается масштабными “Карнавалами детства”.

Посещение парка не требует оплаты — “вход на территорию парка свободный”. Комплекс открыт круглосуточно. Добраться сюда из Санкт-Петербурга можно на электричке с Балтийского вокзала до станции «Калище», а оттуда на городском автобусе.

Мнения очевидцев

Мнения петербуржцев о комплексе разнятся, отражая его истинный масштаб. Одни считают:

“На самом деле она очень маленькая, чтобы ради нее ехать, а вот Сосновый бор — симпатичный городок”.

Другие же отмечают его очарование:

“Андерсенград очень милое, атмосферное место”.

Наблюдатели подчеркивают его назначение:

“Не надо искать в Андерсенграде Диснейленд. Это не он”.

Комплекс задумывался как “сказочная детская площадка для детей” среди строящихся домов, место, где можно безопасно играть. Впечатления от замка даже у взрослых остаются сильными:

“Была в этом замке во взрослом состоянии, впечатляет”.

