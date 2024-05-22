Сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья



В России чай является одним из самых популярных напитков — он тонизирует и бодрит не хуже кофе, а заодно очищает организм от шлаков. Во многих семьях без него не обходится ни один прием пищи: его пьют и на завтрак, и после обеда, и на ужин, непременно с чем-нибудь сладким вприкуску.

Вот только увлекаться этим напитком точно не стоит. Оказывается, если превысить допустимую норму, можно серьезно навредить организму.

Что будет, если пить слишком много чая

Прежде чем говорить о норме, стоит выяснить, к каким последствиям может привести злоупотребление чаем. Например, большинство сортов содержат в себе кофеин — это вещество воздействует на нервную систему. Если переборщить, можно спровоцировать бессонницу, нервозность, учащенное сердцебиение и даже проблемы с пищеварением.

Более того, в черном чае содержатся еще и оксалаты. Они способствуют возникновению камней в почках у тех людей, кто страдает от каких-либо проблем с этим органом.

А содержащиеся в чае танины могут ухудшать усвоение железа из пищи. Это стоит иметь в виду тем, кто страдает от анемии или недостатка этого элемента. Чтобы избежать побочного эффекта, лучше всего сократить потребление чая и не употреблять его вместе с пищей, а пить отдельно спустя некоторое время.

Наконец, в некоторых случаях чай может привести к кислотности, газам, диарее или аллергическим реакциям. Это обусловлено индивидуальными особенностями организма. Если вы любите чай и при этом отмечаете у себя подобные симптомы, возможно, вам стоит сократить потребление напитка.

Также не забывайте, что чай может спровоцировать учащенное мочеиспускание. Поэтому нужно следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сколько чая можно пить в день

Диетологи рекомендуют употреблять не более 200-300 мг кофеина в день. Это количество равняется двум-трем чашкам чая в день. При этом содержание кофеина может варьироваться в зависимости от сорта. В зеленом, например, оно ниже, чем в черном.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кому нельзя пить чай

Есть категории людей, которым стоит отказаться от напитка или свести его к минимуму. Например, сюда входят те, у кого имеется непереносимость кофеина. Еще одна категория — люди с чувствительной нервной системой, часто страдающие от бессонницы. Также не стоит пить чай тем, кто недавно перенес инсульт или инфаркт, а еще получил травму головного мозга — чай может вызывать повышенную возбудимость нервной системы, пишет портал Vesti.kz.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru