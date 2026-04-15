Сколько храмов в Петроградском районе Санкт-Петербурга?

В Петроградском районе Санкт-Петербурга расположено несколько храмов, каждый из которых имеет богатую историю и архитектурную ценность. По данным на 2026 год, среди них — Князь-Владимирский собор, храм Рождества Иоанна Предтечи, церковь святой блаженной Ксении Петербургской и другие.
Князь-Владимирский собор
Адрес: ул. Блохина, 26.
Один из знаковых храмов района. В нём отразились многие исторические события, связанные с эпохой Петра I и последующими периодами. Собор привлекает внимание своей архитектурой и ролью в духовной жизни города.
Храм Рождества Иоанна Предтечи
Адрес: Каменноостровский проспект, 83.
Построен в 1778 году по проекту архитектора Юрия Фельтена в стиле неоготики. С храмом связаны судьбы многих выдающихся людей России. Например, здесь крестили троих детей Александра Пушкина. Сегодня в храме можно поклониться мощам Иоанна Кронштадтского.
Церковь святой блаженной Ксении Петербургской
Адрес: Лахтинская улица, 17.
Работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Храм посвящён святой блаженной Ксении Петербургской, которая была известна своей благотворительной деятельностью и духовным подвигом.
Церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте
Адрес: Лахтинская улица, 12Б.
Открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Церковь связана с историей милосердия и заботы о нуждающихся.
Интересные факты
- Утраченные храмы. В советское время на Петроградской стороне было разрушено или перестроено множество церквей. Например, Троице-Петровский собор, который стоял на Троицкой площади, снесли в 1933 году. В память о нём в 2003 году на том же месте построили часовню Троицы Живоначальной.
- Иоанновский монастырь. На набережной реки Карповки расположен Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, основанный праведным Иоанном Кронштадтским. В храме-усыпальнице покоятся его мощи, а в крипте работает музей с личными вещами святого.
- Архитектурное разнообразие. Храмы Петроградского района представляют разные стили — от неоготики (храм Рождества Иоанна Предтечи) до классицизма. Это делает район интересным для любителей архитектуры.