Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько храмов в Петроградском районе Санкт-Петербурга?
Сколько храмов в Петроградском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 15 апреля 2026 12:35
 Проверено редакцией
церковь
Global Look Press/Shatokhina Natalia
В Петроградском районе Санкт-Петербурга расположено несколько храмов, их количество может меняться со временем из-за реставрационных работ, новых построек или изменений в административных границах. 

В Петроградском районе Санкт-Петербурга расположено несколько храмов, каждый из которых имеет богатую историю и архитектурную ценность. По данным на 2026 год, среди них — Князь-Владимирский собор, храм Рождества Иоанна Предтечи, церковь святой блаженной Ксении Петербургской и другие.

Князь-Владимирский собор

Адрес: ул. Блохина, 26.

Один из знаковых храмов района. В нём отразились многие исторические события, связанные с эпохой Петра I и последующими периодами. Собор привлекает внимание своей архитектурой и ролью в духовной жизни города.

Храм Рождества Иоанна Предтечи

Адрес: Каменноостровский проспект, 83.

Построен в 1778 году по проекту архитектора Юрия Фельтена в стиле неоготики. С храмом связаны судьбы многих выдающихся людей России. Например, здесь крестили троих детей Александра Пушкина. Сегодня в храме можно поклониться мощам Иоанна Кронштадтского.

Церковь святой блаженной Ксении Петербургской

Адрес: Лахтинская улица, 17.

Работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Храм посвящён святой блаженной Ксении Петербургской, которая была известна своей благотворительной деятельностью и духовным подвигом.

Церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте

Адрес: Лахтинская улица, 12Б.

Открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Церковь связана с историей милосердия и заботы о нуждающихся.

Интересные факты

  • Утраченные храмы. В советское время на Петроградской стороне было разрушено или перестроено множество церквей. Например, Троице-Петровский собор, который стоял на Троицкой площади, снесли в 1933 году. В память о нём в 2003 году на том же месте построили часовню Троицы Живоначальной.
  • Иоанновский монастырь. На набережной реки Карповки расположен Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, основанный праведным Иоанном Кронштадтским. В храме-усыпальнице покоятся его мощи, а в крипте работает музей с личными вещами святого.
  • Архитектурное разнообразие. Храмы Петроградского района представляют разные стили — от неоготики (храм Рождества Иоанна Предтечи) до классицизма. Это делает район интересным для любителей архитектуры.
Автор:
Пономарева Дарина
