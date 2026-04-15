Сколько километров от Санкт-Петербурга до Петрозаводска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска составляет 423 км по трассе и 302 км по прямой. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.
На автомобиле
Самый популярный маршрут — по трассе Р-21 «Кола». Путь проходит по юго-восточному побережью Ладожского озера и занимает 5–7 часов в зависимости от скорости движения и остановок.
Некоторые особенности маршрута:
Первые 50 км от Санкт-Петербурга — комфортная дорога с двумя полосами в каждом направлении, разделёнными отбойником, качественным освещением и ровным асфальтом.
После дорога сужается, фонари появляются только рядом с населёнными пунктами, но трафик становится меньше.
По пути можно сделать остановки, чтобы осмотреть достопримечательности, например крепость Орешек в Шлиссельбурге или Старую Ладогу — один из древнейших городов России.
Альтернативный маршрут — по трассе А-121 «Сортавала». Он длиннее (около 510 км) и более сложный: дорога пролегает через горы, озёра, реки и леса. По пути можно остановиться в Сортавале или посетить горный парк «Рускеала» с Мраморным каньоном.
На поезде
Поезда отправляются с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывают на центральный вокзал Петрозаводска.
Время в пути зависит от типа поезда:
- Скоростная «Ласточка» — около 5 часов.
- Поезд 016А «Арктика» — 6 часов 28 минут.
- Поезд 160В (идёт из Москвы) — около 12 часов.
В пути можно насладиться видами за окном, особенно впечатляющими при движении вдоль берега Ладожского озера.
На автобусе
Автобусы отправляются с автовокзала на Обводном канале и с Северного автовокзала в Санкт-Петербурге. Время в пути — около 7 часов.