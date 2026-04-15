Сколько километров от Санкт-Петербурга до Петрозаводска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска составляет от 400 до 500 километров в зависимости от выбора автомобильной трассы.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска составляет 423 км по трассе и 302 км по прямой. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.

На автомобиле

Самый популярный маршрут — по трассе Р-21 «Кола». Путь проходит по юго-восточному побережью Ладожского озера и занимает 5–7 часов в зависимости от скорости движения и остановок.

Некоторые особенности маршрута:

Первые 50 км от Санкт-Петербурга — комфортная дорога с двумя полосами в каждом направлении, разделёнными отбойником, качественным освещением и ровным асфальтом.

После дорога сужается, фонари появляются только рядом с населёнными пунктами, но трафик становится меньше.

По пути можно сделать остановки, чтобы осмотреть достопримечательности, например крепость Орешек в Шлиссельбурге или Старую Ладогу — один из древнейших городов России.

Альтернативный маршрут — по трассе А-121 «Сортавала». Он длиннее (около 510 км) и более сложный: дорога пролегает через горы, озёра, реки и леса. По пути можно остановиться в Сортавале или посетить горный парк «Рускеала» с Мраморным каньоном.

На поезде

Поезда отправляются с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывают на центральный вокзал Петрозаводска.

Время в пути зависит от типа поезда:

Скоростная «Ласточка» — около 5 часов.

Поезд 016А «Арктика» — 6 часов 28 минут.

Поезд 160В (идёт из Москвы) — около 12 часов.

В пути можно насладиться видами за окном, особенно впечатляющими при движении вдоль берега Ладожского озера.

На автобусе

Автобусы отправляются с автовокзала на Обводном канале и с Северного автовокзала в Санкт-Петербурге. Время в пути — около 7 часов.

