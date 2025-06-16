«Слишком мало станций»: петербуржцы требуют новую линию метро

Жители Красногвардейского района Северной столицы считают, что им нужно еще пять станций.

В Петербурге жители Красногвардейского района требуют построить новую линию метро с пятью станциями.

Сейчас в этом густонаселенном районе с населением более 366 тысяч человек всего две станции метро — «Новочеркасская» и «Ладожская». Более того, они расположены далеко от жилых кварталов.

Жители предлагаются построить еще несколько станций — «Охта», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект», «Улица Коммуны» и «Янино» и даже написали петицию.

Почему метро в Красногвардейском районе так нужно?

Эта проблема давно на слуху: еще в 2011 году в планах развития метро Петербурга значилась новая линия, которая должна была улучшить транспортную доступность в Красногвардейском районе.

Однако проект так и не был реализован, а сроки постоянно откладываются.

Сейчас петиция с требованием строительства новой ветки появилась на сайте «Российской общественной инициативы» и уже набрала несколько сотен голосов, но для рассмотрения инициативы нужно собрать 100 тысяч подписей.

Какие планы у властей Петербурга?

Власти Петербурга действительно планируют расширять метро — до 2030 года обещают открыть около 10–11 новых станций в разных районах города.

Среди них — станции на уже строящихся линиях, таких как Красносельско-Калининская, Лахтинско-Правобережная и другие. Например, в 2025 году планируется открыть станции «Путиловская» и «Казаковская», а в последующие годы — «Театральная», «Гавань», «Морской фасад» и другие.

Почему строительство метро идет так медленно?

Строительство новых станций и линий идет с задержками. При этом на строительство выделяются миллиарды рублей, но сроки реализации остаются растянутыми на годы.

Местные жители сравнивают, как подземка расширяется в Москве и как долго строятся станции в Петербурге.

«Слишком мало станций для такого объема города, в некоторых местах неквалифицированный персонал, проблема с указателями и буква М нового образца за столько лет так и не прижилась в сердцах людей», — отмечают недостатки петербургского метро местные жители.

Что ждет Красногвардейский район?

Что касается Красногвардейского района и линии, которую требуют жители, то речь идет о так называемой Адмиралтейско-Охтинской линии метро: она должна пройти через этот район и завершиться в Янино.

Эта инициатива федерального уровня, и ее реализация могла бы значительно улучшить транспортную ситуацию в районе, где сейчас жалуются на плохую доступность метро и большие пробки. Строительство планируется начать в ближайшие годы и завершить к 2030 году.

Пока же планы существуют, но их реализация тормозится. В то же время Петербург постепенно расширяет свою подземку, но новые станции открываются медленно и не всегда в тех районах, где они наиболее нужны.

Жителям остается надеяться, что их голос будет услышан, а новые станции метро в Красногвардейском районе все-таки появятся.