Городовой / Город / «Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хлеб без соли доедали: где в XIX веке жили самые нищие петербуржцы - интеллигенцией и не пахло Общество
На проспекте Испытателей — трамвай‑шлагбаум: вагон встал поперёк дороги Город
Был брат да сплыл: какие города разорвали побратимство с Петербургом, а кто остался Общество
Дым на набережной: Пироговскую в Петербурге затянуло — что случилось? Город
Лысая гора под Петербургом: где в старину ведьмы собирались на шабаш, точное местоположение Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова

Опубликовано: 4 января 2026 22:27
 Проверено редакцией
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова
«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова
Городовой ру

На 53-м году жизни скончалась актриса.

Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая в эпизоде известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ушла из жизни на 53-м году. О её кончине стало известно 4 января, когда информация появилась на сайте «Кинотеатр.ру». В карточке артистки указано: «Скачкова Александра Викторовна (Александра Березовец-Скачкова). 21 марта 1973, Мурманск — 3 января 2026».

В творческом багаже Березовец-Скачковой свыше 90 работ в кино и на телевидении. Широкой публике она стала знакома по сериалам «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», а также по проектам «Восьмой участок» и «Арбатские тайны». Образование актриса получила в Школе-студии МХАТ, завершив обучение в 1995 году под руководством Аллы Покровской.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью