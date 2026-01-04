«Слово пацана» осиротело: ушла из жизни актриса Александра Скачкова

Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая в эпизоде известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ушла из жизни на 53-м году. О её кончине стало известно 4 января, когда информация появилась на сайте «Кинотеатр.ру». В карточке артистки указано: «Скачкова Александра Викторовна (Александра Березовец-Скачкова). 21 марта 1973, Мурманск — 3 января 2026».
В творческом багаже Березовец-Скачковой свыше 90 работ в кино и на телевидении. Широкой публике она стала знакома по сериалам «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», а также по проектам «Восьмой участок» и «Арбатские тайны». Образование актриса получила в Школе-студии МХАТ, завершив обучение в 1995 году под руководством Аллы Покровской.
