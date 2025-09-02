Закат императрицы: как Россия прощалась с Екатериной II

Екатерина II, которую по праву называют Великой, прославилась за время своего правления масштабными реформами и значительным расширением территории Российской империи.

Ее жизнь оборвалась 6 ноября 1796 года (17 ноября 1796 года по новому стилю), она пережила апоплексический удар, как говорили в то время, или инсульт, из-за которого скончалась, не приходя в сознание.

В тот день все было как обычно: утром императрица выпила кофе и немного почитала. Однако вскоре прислуга нашла ее без сознания в гардеробной, пишет Дилетант.

Врачи пытались спасти Екатерину II, но уже ничего не могли изменить. Так закончилась эпоха правления, длившаяся 34 года.

Последний путь и пышные похороны

Похороны Екатерины Великой прошли с большим размахом. В траурной процессии участвовали тысячи солдат, придворных и высокопоставленных чинов.

Гроб с телом императрицы сопровождали многие представители иностранных государств и родные. Отпевание состоялось в Петропавловском соборе.

Сегодня в этом соборе можно увидеть надгробие из белого мрамора, которое напоминает о великой женщине, ставшей одной из самых влиятельных правительниц России.

Последствия смерти и политическое наследие

Смерть Екатерины II стала настоящим шоком для общества. Несмотря на то, что она не отличалась крепким здоровьем, никто не ожидал, что она умрет так внезапно.

Появились разные слухи и догадки, даже о заговорах, но официальной версией остался инсульт.

Сын императрицы и второе захоронение

После нее на трон взошел ее сын Павел. Он получил в наследство огромную империю, которую Екатерина оставила после себя.

Павел принял решение, которое просто шокировало современников. Он перезахоронил своего отца Петра III. Причем сделал это одновременно с погребением Екатерины II.

Во время этого обряда Павел даже короновал отца в присутствии усопшей матери. Многие называли это кощунством и оскорблением по отношению к Екатерине.