Смольный открывает кошелёк: свыше 330 млрд на соцподдержку за три года — кто окажется в числе получателей?
Смольный открывает кошелёк: свыше 330 млрд на соцподдержку за три года — кто окажется в числе получателей?

Опубликовано: 29 октября 2025 13:04
В Санкт-Петербурге в течение ближайших трёх лет на меры поддержки семей планируется направить 103 миллиарда рублей.

В ближайшие три года петербургские власти собираются выделить на поддержку семей 103 миллиарда рублей.

Общий объем средств, которые пойдут на социальные нужды города, должен составить 332,9 миллиарда рублей. Такое решение было предложено в ходе первого чтения бюджета на три года.

В различных мерах поддержки будут участвовать 2,7 миллиона жителей города ежегодно.

Государственная помощь будет включать различные выплаты.

В их числе — единое пособие для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, а также региональные выплаты для семей с детьми. Кроме того, в числе получателей названы студентки, ожидающие ребенка и обращающиеся за господдержкой.

Ранее сообщалось, что для многодетных семей в Петербурге предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут достигать 500 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
