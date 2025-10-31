Смольный расщедрился: свыше 190 млн рублей направит на «ИТМО Хайпарк»

В новом центре планируется обучение шести тысяч студентов.

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год предусмотрено 190,2 миллиона рублей на развитие «ИТМО Хайпарк». Финансирование связано с приоритетом «Наука и новые технологии».

Проект «ИТМО Хайпарк» реализуется в Пушкинском районе, где на площади 86 гектаров создаётся современный центр для образования, научных исследований и новых разработок.

По плану, здесь смогут обучаться 6 тысяч студентов, а трудоустроены будут порядка 12 тысяч специалистов.

В состав будущего кампуса включены учебные здания, общежития, лаборатории для исследований и спортивные объекты.

«Технологическую долину «ИТМО Хайпарк» заполнят офисы и бизнес-пространства, в том числе для организации производства высокотехнологичной инновационной продукции»,

— уточнили в Смольном.

Строительство новых объектов кампуса ведётся за счёт федеральных средств. При этом транспортные связи и инженерные коммуникации финансируются из бюджета города.

Ранее сообщалось, что открытие инновационных заводов и производств на территории «ИТМО Хайпарк» ожидается к 2030 году.