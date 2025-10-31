Городовой / Город / Смольный расщедрился: свыше 190 млн рублей направит на «ИТМО Хайпарк»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му Город
Стены этого дома в Петербурге — настоящий музейный экспонат: точный адрес Город
Давка и хамство по расписанию: петербуржцы бьют тревогу из‑за автобусов №119 и №476 Город
Почти дефицит: 85% петербургских Xcite уже раскуплены — скоро днём с огнём не сыщешь Город
Не петербуржцы и даже не русские: какими словами финны называют жителей соседней страны Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Смольный расщедрился: свыше 190 млн рублей направит на «ИТМО Хайпарк»

Опубликовано: 31 октября 2025 14:30
Смольный расщедрился: свыше 190 млн рублей направит на «ИТМО Хайпарк»
Смольный расщедрился: свыше 190 млн рублей направит на «ИТМО Хайпарк»
Global Look Press / Serguei Fomine

В новом центре планируется обучение шести тысяч студентов.

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год предусмотрено 190,2 миллиона рублей на развитие «ИТМО Хайпарк». Финансирование связано с приоритетом «Наука и новые технологии».

Проект «ИТМО Хайпарк» реализуется в Пушкинском районе, где на площади 86 гектаров создаётся современный центр для образования, научных исследований и новых разработок.

По плану, здесь смогут обучаться 6 тысяч студентов, а трудоустроены будут порядка 12 тысяч специалистов.

В состав будущего кампуса включены учебные здания, общежития, лаборатории для исследований и спортивные объекты.

«Технологическую долину «ИТМО Хайпарк» заполнят офисы и бизнес-пространства, в том числе для организации производства высокотехнологичной инновационной продукции»,

— уточнили в Смольном.

Строительство новых объектов кампуса ведётся за счёт федеральных средств. При этом транспортные связи и инженерные коммуникации финансируются из бюджета города.

Ранее сообщалось, что открытие инновационных заводов и производств на территории «ИТМО Хайпарк» ожидается к 2030 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью