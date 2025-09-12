Секретные жемчужины планеты: путешествие по местам, о которых не расскажут в путеводителях

Настоящий мир открывается не через туристические брошюры, а с помощью необычных мест на планете.

Мир знает Эйфелеву башню, Колизей и Биг-Бен. Но за яркой витриной туристических мест скрываются другие достопримечательности, которые захватывают дух.

Настоящий дух страны живет в маленьких деревушках, забытых крепостях и диких природных уголках. Его не увидеть с обзорной площадки или в толпе туристов.

Пройдемся по некоторым из них.

Ивуар — французская деревня, где живет средневековье

Там время будто бы остановилось. Улицы деревни словно сошли с картин импрессиониста. Здесь каждый камень пропитан историей: рыцари, крестьяне, паломники — все ходили по этим же тропам.

Замок графа Савойского в Ивуаре — не крепость для войны, а поэтичное место с видом на озеро и садом. Он принадлежит частным лицом, поэтому туристам туда не зайти, пишет pravda.ru.

Остров Кенгуру — Австралия в миниатюре

Остров Кенгуру — настоящий природный заповедник. Треть его территории — национальные парки. Здесь кенгуру гуляют свободно среди людей, а коалы дремлют в эвкалиптовых рощах.

Ветер и время идеально отполировали скалы, а бескрайние луга тянутся до горизонта, пишет abcfact.ru. Природа здесь — закон, а человек — гость в этом первобытном мире.

Крепость Буртанж — военное искусство Голландии

С высоты крепость похожа на звезду. Это гениальный пример военной архитектуры XVI века. Голландцы создали бастионы с точной симметрией и выверенными углами для защиты от артиллерии.

Это больше, чем оборона — это настоящее произведение искусства. Крепость пережила войны, запустение и возрождение. Сейчас там музеи, кафе и гуляют семьи, сообщает Туристер.

Альбаррасин — розовый город в Испании

Альбаррасин сияет розовым камнем и узкими улочками. Его строили мавры, римляне и христиане — каждый оставил свой след.

Этот город как живая поэма, где каждый поворот улицы открывает новый вид на горы и древние стены. Этот город будто затерялся в веках, пишет liveinternet.ru.

Здесь переплетаются разные культуры, создавая удивительную гармонию и душу Испании, которую не найти в путеводителях.

Хоккайдо — философия Японии в природе и технологиях

Хоккайдо — северный остров Японии, где древние традиции переплетаются с технологическим прогрессом.

Та, на горной вершине японцы создали смотровую площадку, которая в определенное время оказывается выше облачного покрова. Тогда можно насладиться невероятным зрелищем.

Кроме облаков тут есть лавандовые поля, а также маленькое животное эдзо момонга, похожее на героя аниме.

Горнолыжные курорты Хоккайдо оборудованы роботами, а все вокруг украшено традиционными японскими фонариками.