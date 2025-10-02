Смотрят, но не видят: почему Московский вокзал незаметен ни для петербуржцев, ни для туристов

Московский вокзал в Санкт-Петербурге — одна из пяти главных железнодорожных станций города, но его порой не замечают даже сами петербуржцы.

Здание часто называют «близнецом» московского Ленинградского вокзала — оба сооружения возведены по одному проекту архитектора Константина Тона с участием Рудольфа Желязевича.

По словам историков, это редкий случай зеркального подобия в архитектуре двух крупнейших российских городов.

История строительства: приказ Николая I и железная дорога Николаевская

В начале 1842 года Николай I дал указ приступить к строительству железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой — впоследствии названной Николаевской.

По обеим ее конечным станциям — в Петербурге и Москве — строились сопоставимые вокзальные комплексы.

Работы велись в 1844–1851 годах, и 1 ноября 1851 года «всенародный поезд» впервые отправился в путь.

Как пишет "Гудок", путешествие длилось почти 22 часа, что для середины XIX века считалось триумфом инженерной мысли.

Архитектура и особенности здания

Вокзал выполнен в стиле неоренессанс — архитектурный язык, в котором ощущается влияние западноевропейских ратуш. Здание имеет круглую форму в плане и протянулось вдоль площади Восстания.

Особым элементом стал часовня башня с часами и флагом, венчающая верхнюю часть комплекса.

Как отметил исследователь петербургской архитектуры Сергей Смирнов:

«Колоннада и башня создают мощный зрительный акцент, превращающий вокзал в настоящий городской ориентир».

Вокзал стал настоящим техническим прорывом — металлическое покрытие платформ и уникальный дебаркадер не имели аналогов в России того времени.

Вокзал в разные эпохи: от императорских вагонов до метро

В XIX веке вокзал уже нуждался в расширении — в 1868 году был пристроен флигель для багажа. В здании строго разделяли пассажиров по классам, а для императорских особ даже выделялся отдельный вход.

В центральном зале был установлен бюст Николая I, напоминающий о царских корнях сооружения.

С 1912 года власти планировали создать новое здание — проект Владимира Щуко отличался модернистским подходом, но война остановила строительство. В 1923 году вокзал получил название Октябрьский, а в 1930-м — Московский.

В годы Великой Отечественной войны вокзал служил эвакуационным пунктом.

«Платформы работали круглосуточно, отправляя людей и ценности в безопасное место» — вспоминают историки.

Вокзал Московский пуст,

Уныло как в пещере,

Под валенками — хруст,

Надуло снег сквозь щели…

Сегодня хоть кричать —

Ответит только эхо.

И некого встречать,

И никуда уехать…

Таким увидел вокзал поэт Юрий Воронов в самые тяжелые для петербуржцев дни.

Современный облик и транспортное значение

В конце 1950-х к вокзалу пристроили вестибюль станции метро «Площадь Восстания», обеспечив сочетание железнодорожного и городского транспорта.

В начале 2000-х прошла масштабная реставрация с внедрением современных систем контроля.

Сегодня Московский вокзал — один из крупнейших в Петербурге, ежедневно принимающий тысячи пассажиров.

Мало, кто замечает, что он продолжает оставаться уникальным архитектурным и историческим объектом, в котором сохраняется дух эпох и грандиозных свершений.

Как добраться

Вокзал расположен по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 85. Ближайшая станция метро — «Площадь Восстания», что делает его удобно доступным как для местных жителей, так и для гостей города.