Сначала мне было вкусно, потом грустно: рассказываю, что лучше не доедать после Старого Нового года

После бурных новогодних праздников, а особенно когда отшумел и Старый Новый год, наш холодильник часто напоминает выставку кулинарных шедевров. Рука не поднимается выбросить остатки салатов, нарезки и горячего, но врачи настаивают: доедать многие из этих блюд может быть опасно.

Специалисты по пищевой безопасности предупреждают, что именно в первые январские дни учащаются случаи отравлений, вызванных незаметно испортившейся едой.

Первыми в группе риска оказываются всеми любимые салаты с майонезом, будь то «Оливье» или «Сельдь под шубой». Их срок жизни в холоде после заправки — не больше 12 часов.

Уже через сутки в них активно размножаются болезнетворные бактерии. Мясная и сырная нарезка, которая гостила на столе, также теряет безопасность уже к следующему дню. Колбасы и сыры после вскрытия лучше не хранить дольше 24-36 часов.

Особого внимания требует рыба. Слабосоленый лосось или сельдь под маслом не стоит есть позже, чем через сутки-полтора после того, как их распаковали. Такие же строгие правила действуют для заливного и домашних роллов.

Даже казалось бы надёжные горячие мясные блюда — запечённая птица или котлеты — безопасны лишь около 48 часов, и повторный разогрев этот срок не продлевает.

Холодец и мясное заливное, несмотря на студенистую консистенцию, портятся быстро: их лучше употребить в течение первых суток. Даже сладости небезобидны — торты и пирожные со сливочным кремом относятся к скоропортящимся продуктам.

Главный совет от медиков: ориентируйтесь не на внешний вид или запах, а на строгие временные рамки. Если блюдо простояло на столе более пары часов, его срок годности резко сокращается. Лучше проявить бдительность, чем потом бороться с серьёзным отравлением.