Городовой / Общество / «Сначала я удивлялся»: голландец поделился в Сети мнением о «Пятерочках» и «Магнитах»
Общество Спорт

«Сначала я удивлялся»: голландец поделился в Сети мнением о «Пятерочках» и «Магнитах»

Опубликовано: 8 сентября 2025 11:32
продукты
Фото: Городовой.ру

У них в Европе так не принято.

Голландец, побывавший в российском супермаркете, отметил, что в чём-то они удивительно похожи на магазины у него на родине, а в чём-то — совершенно другие.

Первое, что его порадовало, — просторные проходы, тёплый свет и большие окна без штор, через которые внутрь льётся уличное освещение. Хлебный отдел, по его словам, занимает особое место, как и в Нидерландах.

Но сходства на этом заканчиваются.

Цены часто меняются

В России стоимость продуктов может колебаться чуть ли не ежедневно: вчера десяток яиц стоил 78 рублей, сегодня — уже 87, а завтра может быть 83. То же касается сметаны, макарон, молока. Частые акции и скидки по картам покупателей делают ситуацию ещё динамичнее.

«Сначала я удивлялся, что здесь в России могут меняться цены каждую неделю или даже каждый день».

Путаница с ценниками

Он удивился, что ценники иногда висят не там или относятся к другому товару, а бывает — вовсе отсутствуют. При постоянных изменениях цен продавцы не всегда успевают их обновлять, поэтому покупателям приходится быть внимательными.

Магазины открыты допоздна

Для иностранца стало открытием, что даже в небольших российских городах супермаркеты работают до 23:00, а иногда и дольше. В Нидерландах же многие магазины закрываются уже в 21:00, а в воскресенье могут не работать вовсе.

По его признанию, вернувшись домой, ему придётся заново привыкать к более строгому графику.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
