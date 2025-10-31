Собачье «ОСАГО»: в России хотят ввести обязательную страховку для животных опасных пород

Обязательные страховые выплаты в размере одного миллиона рублейп получат пострадавшие при нападении опасных пород собак.

В Государственной думе рассматривается инициатива о введении обязательной страховки для владельцев собак, представляющих потенциальную опасность.

Об этом сообщил «Известиям» представитель ЛДПР Дмитрий Новиков.

Как пояснил депутат, не всегда владельцы склонны признавать свою вину в случае нападения животного: получить компенсацию пострадавшим бывает сложно.

С целью упрощения этого механизма предлагается обязать хозяев приобретать страховку. По словам Новикова, это позволит быстрее возмещать ущерб здоровью или имуществу.

Парламентарий добавил, что проект не касается служебных собак, которые работают в интересах государственных органов.

Если человек пострадал в результате нападения, страховая компания будет обязана выплатить пострадавшему компенсацию в размере одного миллиона рублей.

В случае если пострадает имущество, сумма выплаты составит 200 тысяч рублей.

Перечень пород, которые отнесены к числу потенциально опасных, был утверждён правительством в 2019 году. В этот список входят такие собаки, как питбульмастифы, амбульдоги, акбаши, бразильские бульдоги и их помеси.

Ранее в сообщениях петербургских СМИ отмечалось, что жителей города обязали убирать за своими домашними животными в общественных местах и выгуливать их только на поводке.

Новая законодательная инициатива может усилить ответственность хозяев за своих питомцев. А введение подобной страховки позволит более эффективно защищать интересы граждан и их имущество.