Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности

Торты без выпечки экономят хозяйкам немало времени. Если кажется, что все известные рецепты вы уже перепробовали, приготовьте оригинальный десерт с колой и вафлями. Такое необычное сочетание обязательно поразит домашних и особенно понравится детям.
Вам понадобятся:
- вафли — 400 г,
- печенье — 250 г,
- растопленное сливочное масло — 100 г,
- маскарпоне — 500 г,
- сахарная пудра — 100 г,
- сливки 33% — 400 мл,
- кока-кола — 300 мл,
- крахмал — 30 г,
- клубника — 300 г,
- молочный шоколад — 200 г,
- растительное масло — 50 мл.
Вафли нужно вертикально выложить вдоль стенок 24-сантиметровой формы для запекания. Они выступят в роли бортов.
Затем нужно измельчить печенье в блендере в мелкую крошку и смешать ее с растопленным сливочным маслом. Получится эластичная масса, которую нужно выложить на дно формы, разровнять и утрамбовать.
Далее берем маскарпоне и смешиваем его с сахарной пудрой. Взбиваем сливки и добавляем их к сыру. Половину полученной массы нужно выложить в отдельную миску.
Колу необходимо вскипятить на огне вместе с крахмалом, а затем остудить до комнатной температуры и вылить в одну из тар с кремом. Получившуюся нежно-коричневую массу выкладываем в форму и убираем ее на час в холодильник.
Затем идет второй слой крема вместе с клубникой. Заготовку нужно убрать в холод еще на час.
После смешиваем молочный шоколад с растительным маслом и ставим на две минуты в микроволновку, а затем заливаем этой глазурью торт. Спустя два часа в холодильнике он будет готов к употреблению, говорится на Youtube-канале Cookrate – Cakes.
Источник фото: Youtube-канал Cookrate — Cakes.
Источник фото: Legion-Media