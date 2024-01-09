Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности

Торт с колой и вафлями без выпечки и замеса теста

Торты без выпечки экономят хозяйкам немало времени. Если кажется, что все известные рецепты вы уже перепробовали, приготовьте оригинальный десерт с колой и вафлями. Такое необычное сочетание обязательно поразит домашних и особенно понравится детям.

Вам понадобятся:

вафли — 400 г,

печенье — 250 г,

растопленное сливочное масло — 100 г,

маскарпоне — 500 г,

сахарная пудра — 100 г,

сливки 33% — 400 мл,

кока-кола — 300 мл,

крахмал — 30 г,

клубника — 300 г,

молочный шоколад — 200 г,

растительное масло — 50 мл.

Вафли нужно вертикально выложить вдоль стенок 24-сантиметровой формы для запекания. Они выступят в роли бортов.

Затем нужно измельчить печенье в блендере в мелкую крошку и смешать ее с растопленным сливочным маслом. Получится эластичная масса, которую нужно выложить на дно формы, разровнять и утрамбовать.

Далее берем маскарпоне и смешиваем его с сахарной пудрой. Взбиваем сливки и добавляем их к сыру. Половину полученной массы нужно выложить в отдельную миску.

Колу необходимо вскипятить на огне вместе с крахмалом, а затем остудить до комнатной температуры и вылить в одну из тар с кремом. Получившуюся нежно-коричневую массу выкладываем в форму и убираем ее на час в холодильник.

Затем идет второй слой крема вместе с клубникой. Заготовку нужно убрать в холод еще на час.

После смешиваем молочный шоколад с растительным маслом и ставим на две минуты в микроволновку, а затем заливаем этой глазурью торт. Спустя два часа в холодильнике он будет готов к употреблению, говорится на Youtube-канале Cookrate – Cakes.

Источник фото: Youtube-канал Cookrate — Cakes.

Источник фото: Legion-Media