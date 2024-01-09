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Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности
Торт с колой и вафлями без выпечки и замеса теста

Духовка не понадобится.

Торты без выпечки экономят хозяйкам немало времени. Если кажется, что все известные рецепты вы уже перепробовали, приготовьте оригинальный десерт с колой и вафлями. Такое необычное сочетание обязательно поразит домашних и особенно понравится детям.

Вам понадобятся:

  • вафли — 400 г,
  • печенье — 250 г,
  • растопленное сливочное масло — 100 г,
  • маскарпоне — 500 г,
  • сахарная пудра — 100 г,
  • сливки 33% — 400 мл,
  • кока-кола — 300 мл,
  • крахмал — 30 г,
  • клубника — 300 г,
  • молочный шоколад — 200 г,
  • растительное масло — 50 мл.

Вафли нужно вертикально выложить вдоль стенок 24-сантиметровой формы для запекания. Они выступят в роли бортов.

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности - image 1

Затем нужно измельчить печенье в блендере в мелкую крошку и смешать ее с растопленным сливочным маслом. Получится эластичная масса, которую нужно выложить на дно формы, разровнять и утрамбовать.

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности - image 2

Далее берем маскарпоне и смешиваем его с сахарной пудрой. Взбиваем сливки и добавляем их к сыру. Половину полученной массы нужно выложить в отдельную миску.

Колу необходимо вскипятить на огне вместе с крахмалом, а затем остудить до комнатной температуры и вылить в одну из тар с кремом. Получившуюся нежно-коричневую массу выкладываем в форму и убираем ее на час в холодильник.

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности - image 3

Затем идет второй слой крема вместе с клубникой. Заготовку нужно убрать в холод еще на час.

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности - image 4

После смешиваем молочный шоколад с растительным маслом и ставим на две минуты в микроволновку, а затем заливаем этой глазурью торт. Спустя два часа в холодильнике он будет готов к употреблению, говорится на Youtube-канале Cookrate – Cakes.

Сочетание несочетаемого: фантастический торт с колой и вафлями бьет все рекорды по популярности - image 5

Источник фото: Youtube-канал Cookrate — Cakes.

Источник фото: Legion-Media

Общество Рецепты Кулинария
9 января 2024 12:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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