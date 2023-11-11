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Сочные «ежики» с гарниром из гречки станут вашим хитом: долго стоять у плиты не придется

Сочные «ежики» с гарниром из гречки станут вашим хитом: долго стоять у плиты не придется
Сочные и нежные «ежики» с гарниром из гречки

Вот как приготовить сытное блюдо на ужин.

Если ваши близкие обожают тефтели, приготовьте для них это блюдо белорусской кухни. «Ежики» получаются невероятно сочными, а гарнир из гречки отлично дополняет их вкус.

Вам потребуются:

  • гречка — 300 г,
  • мясной фарш — 400 г,
  • сметана любой жирности — 300 г,
  • лук репчатый — 60 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • сушеные грибы — 25 г,
  • укроп сушеный — 1/2 ч. л.,
  • зелень петрушки — 20 г,
  • соль и перец — по вкусу,
  • кипяток.

Переберите и промойте гречку, слейте с нее воду. Сушеные грибы измельчите блендером. Лук пропустите через мясорубку или натрите на терке. Чеснок и петрушку мелко порубите.

Соедините гречку, сушеные грибы и укроп. Приготовьте форму для запекания и выложите крупу на дно ровным слоем. Смешайте фарш с луком, солью и перцем. Затем слепите небольшие тефтели и поместите их сверху на гречку.

Далее залейте крупу кипятком так, чтобы он покрывал ее на полтора сантиметра. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут.

После останется приготовить соус. Смешайте вместе сметану, рубленую петрушку и 100 миллилитров кипятка. Достаньте блюдо из духовки и добавьте в гречку заливку. Затем верните в печь и запекайте еще 20 минут, пишет автор Дзен-канала «Правильно, готовим!»

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
11 ноября 2023 14:45
Мария Радионова
Мария Радионова
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