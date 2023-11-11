Сочные «ежики» с гарниром из гречки станут вашим хитом: долго стоять у плиты не придется

Сочные и нежные «ежики» с гарниром из гречки

Вот как приготовить сытное блюдо на ужин.

Если ваши близкие обожают тефтели, приготовьте для них это блюдо белорусской кухни. «Ежики» получаются невероятно сочными, а гарнир из гречки отлично дополняет их вкус.

Вам потребуются:

гречка — 300 г,

мясной фарш — 400 г,

сметана любой жирности — 300 г,

лук репчатый — 60 г,

чеснок — 2 зубчика,

сушеные грибы — 25 г,

укроп сушеный — 1/2 ч. л.,

зелень петрушки — 20 г,

соль и перец — по вкусу,

кипяток.

Переберите и промойте гречку, слейте с нее воду. Сушеные грибы измельчите блендером. Лук пропустите через мясорубку или натрите на терке. Чеснок и петрушку мелко порубите.

Соедините гречку, сушеные грибы и укроп. Приготовьте форму для запекания и выложите крупу на дно ровным слоем. Смешайте фарш с луком, солью и перцем. Затем слепите небольшие тефтели и поместите их сверху на гречку.

Далее залейте крупу кипятком так, чтобы он покрывал ее на полтора сантиметра. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут.

После останется приготовить соус. Смешайте вместе сметану, рубленую петрушку и 100 миллилитров кипятка. Достаньте блюдо из духовки и добавьте в гречку заливку. Затем верните в печь и запекайте еще 20 минут, пишет автор Дзен-канала «Правильно, готовим!»

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru