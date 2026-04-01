Солевой лизунец в рационе скота: польза или пустышка — вся правда о любимом лакомстве животных

Что такое солевой лизунец и есть ли в нем необходимость при выращивании скота

Фермеры и владельцы собственных хозяйств знают, что для коров и лошадей в спецмагазинах продается солевой лизунец. Между тем не все видят необходимость в его покупке и считают, что это больше игрушка для животного и рекламный ход производителей. Автор дзен-канала "Ваше хозяйство" рассказывает, есть ли необходимость в солевом лизунце на самом деле.

Солевой лизунец представляет собой спрессованную соль, которую нравится высасывать животным - лошадям, коровам, козам. Да, крайней необходимости в приобретении этого изделия нет, и все же оно действительно играет важную роль в жизни домашних животных. Главные вещества соли - это натрий и хлор, которые очень нужны организму животных. Но нельзя предлагать скоту соль в больших объемах, поскольку это грозит отравлением. Поэтому производители и поместили соль в лизунцы: слизывая небольшие порции соли, лошадь или бык получают максимальную пользу и не превышают положенную норму.

Расскажем о главных преимуществах солевого лизунца:

помогает поддерживать водно-солевой баланс. Лошади теряют натрий с потом, а коровы и козы - при производстве молока. Недостаток натрия особенно остро проявляется в пастбищный период, когда животное поглощает много травы, обогащенной калием - антагонистом натрия. Поэтому летом применение солевых лизунцов вдвойне актуально;

улучшает аппетит животных. Соль является неплохой "приправой" для кормов, которую животные поедают с большим удовольствием. В последние годы лошади, козы, коровы и овцы стали более разборчивы в еде, и соль помогает улучшать ее вкусовые свойства;

улучшает пищеварение. При лизании спрессованного брикета у животного в ротовой полости выделяется большое количество слюны, в которой содержатся ферменты, помогающие лучше переваривать грубые корма и усваивать питательные элементы;

предупреждает развитие вредных привычек у животных. Если животному не хватает натрия, то оно начинает искать его. Так, телята и жеребята начинают лизать стены и полы и обсасывать детали кормушки, а животные на выпасе лижут камни и пьют из луж. Все это приводит к нарушениям пищевого поведения и расстройству пищеварения. Использование солевого лизунца избавляет от этих вредных привычек;

ограничивает передвижение скота на выпасе. Если животные пасутся свободно, то кормушка с солевыми лизунцами помогает удерживать их в зоне досягаемости.

Как видите, солевой лизунец - это не просто источник необходимых животным натрия и хлора, но и в целом помощник по выращиванию скота, а потому траты на него будут вполне оправданы.

