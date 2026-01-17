Солнце в зените, а вишнёвые «Жигули» уже не свои: дерзкий угон в Ленобласти

В городе Колтуши Ленинградской области произошёл угон автомобиля. Два молодых человека проникли во двор на улице Верхней и вскрыли вишнёвую «Жигули». Пока один наблюдал за происходящим вокруг, другой открывал машину.
Угонщики ненадолго покинули место, затем вернулись, осмотрели авто и уехали на нём. Известно, что злоумышленники катались по Колтушам, но в какой-то момент не справились с управлением. Машину обнаружили разбитой в одном из соседних районов сотрудники полиции.
Владельцы подали заявление о происшествии. Теперь правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемых.
