Солнце в зените, а вишнёвые «Жигули» уже не свои: дерзкий угон в Ленобласти

Опубликовано: 17 января 2026 10:21
 Проверено редакцией
Городовой ру

В городе Колтуши Ленинградской области произошёл угон автомобиля. Два молодых человека проникли во двор на улице Верхней и вскрыли вишнёвую «Жигули». Пока один наблюдал за происходящим вокруг, другой открывал машину.

Угонщики ненадолго покинули место, затем вернулись, осмотрели авто и уехали на нём. Известно, что злоумышленники катались по Колтушам, но в какой-то момент не справились с управлением. Машину обнаружили разбитой в одном из соседних районов сотрудники полиции.

Владельцы подали заявление о происшествии. Теперь правоохранительные органы занимаются поисками подозреваемых.

Автор:
Юлия Аликова
Город
