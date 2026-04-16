Солнечный марафон: Петербург собрал 58% апрельской нормы за две недели

Осадков за первые 15 дней в Петербурге при этом зафиксировали очень мало.

За начало месяца в Петербурге солнечных часов накопилось уже 58% от нормы — больше половины. Об этом написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Специалист отметил, что накануне среднесуточная температура в Северной столице поднялась выше +10 градусов, опередив норму для месяца на 5 градусов.

По его словам, первая половина апреля в целом не такая уж жаркая. Средняя температура составила +5,5 градуса — это ниже, чем в 2024 году (+5,9 градуса).

До рекордов еще далеко, самая теплая первая декада апреля была в 1920-м с +7,8 градуса. Осадков за 15 дней выпало всего 19% от нормы — очень мало.

Сейчас над западе Ленобласти много облаков, к вечеру предусмотрены прояснения, которые повышают температуру.

По прогнозу, сегодня в городе будет от +16 до +18 градусов — самый тёплый день апреля. Осадков в Петербурге не будет, но в Ленобласти местами возможен кратковременный дождь.