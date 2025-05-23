От костей к мясу до кильки к коньяку: какие продукты в СССР «продвигали» с помощью обязательной «нагрузки» и почему

Как советская торговля манипулировала покупателями и почему «право выбора» в СССР часто было иллюзией?

Ничего не должно залеживаться — под таким девизом проходила торговля в СССР. Конечно, порой и нечему было задерживаться, но все же был товар, который не хотели покупать, а сбыть его нужно. Зачем магазинам приходилось «нагружать» покупателей ненужными товарами?

«Нагрузка» как инструмент выполнения плана: магазины выполняли план, покупатели — получали дефицит

Невостребованные товары шли в нагрузку. Магазины выполняли план, а покупателям ничего не оставалось, как взять его, если хотели получить желаемое. К мясу клали кости, к хорошей книге или журналу — ненужные брошюрки или бижутерию. Даже икра черная могла служить довеском до какого-то популярного продукта.

В послевоенное время, когда государство наладило производство товаров разной необходимости, исчезла необходимость в талонах, и покупатели почувствовали себя свободнее. Сверху предприятия получали указания, сколько чего нужно выпустить и поставить на склады, с которых уже шло распределение по магазинам.

Так соблюдалась наполненность торговых точек и поддерживалась производительность предприятия. Один и тот же товар можно было встретить в любом городе, поэтому все щеголяли в одинаковых платьях, костюмах, шубах и ели одну и ту же колбасу.

Разница могла быть небольшой. Был товар, который поставлялся только в столицу и крупные города — так называемый 1 пояс. В третий входили северные районы —товар был тот же, но несколько дороже. Второй пояс оказался самым ущемленным. У них цена была средняя между первым и третьим, но ассортимент беднее, чем у первого пояса.

Жировали Москва, Ленинград, Нижний Новгород и им подобные города.

Одинаковое распределение и «непривлекательный» товар: предпосылки для «нагрузки»

В магазины товар распределялся одинаково. В обычных магазинах на прилавках находились как популярные товары, на который был большой спрос, так и непривлекательный по цене или вкусу. Именно последний портил выполнение плана, и его научились сбывать — стали давать в нагрузку.

В магазинах в 70-е годы уже существовала услуга — стол заказов, в котором по запросу продавцы упаковывали продукты, а курьер доставлял. Но такое было не везде, да и пользовались этим немногие.

Такой услугой пользовались предприятия, заказывая для своих рабочих на большие праздники продуктовые пайки, а потом из зарплаты высчитывали деньги. Продавцы не упускали возможность, и в пакеты, кроме хорошего товара, укладывали залежалые продукты.

Это могло быть все, что угодно. Например, вместе с бутылкой коньяка, нужно было купить две консервы кильки в томате. Она, была самой ходовой нагрузкой, как, впрочем, и перловка, либо консервированные крабы.

Специи, конфеты и печенье: мертвый груз в нагрузку к дефициту

Как пишет портал «Культурология», в пакеты могли положить специи, непопулярные конфеты или печенье, и вообще все то, что долгое время лежит мертвым грузом на полках.

Товар в нагрузку помогал магазинам не только сбывать залежалый, но и контролировать дефицитный, который разметали за считанные минуты. Поэтому те, кто не хотел тратить лишние деньги на непонятный товар, иногда отказывались от дефицитного.

Таким образом в магазине редкий и популярный товар задерживался, создавая видимость широкого ассортимента. Но по мере того, как его разбирали, исчезал и залежалый продукт.

Фильмы как отражение реальности: «Зигзаг удачи» и «Зеленый огонек»

Состояние покупателей мало кого интересовало, и это отображено в советских фильмах как обыденность данного времени.

В фильме «Зигзаг удачи» Евгений Леонов играет роль фотографа, удачно купившего выигрышный билет. Он хочет купить апельсины, а ему предлагают в довесок статуэтку.

О том, что на цитрусовые действительно была иногда нагрузка, свидетельствует даже статья в газете советских времен. Кто-то написал, что в один магазин завезли мандарины, но давали только тем, кто покупал 200 г водки, и то в руки полагалось 2 мандарина.

В итоге в помещении было полно пьяных мужчин с оттопыренными карманами, в которых были мандарины. Но когда возмущенный покупатель решил пожаловаться руководству заведения, ему сказали, что он сует нос не в свое дело. При этом в подсобке две женщины отбирали лучшие мандарины из ящика и укладывали в какие-то чемоданы.

В фильме «Зеленый огонек» герой фильма хотел купить зонтик, а ему в нагрузку дали светильник в виде совы. Он попросил что-то другое, полезное. Например, перчатки, но ему ответили, что к перчаткам положено взять чернильный набор. Это была реальная ситуация советского времени.

Даже икра в нагрузку: майонез или водка в комплекте

Даже черная икра иногда выступала в качестве нагрузки. Она не считалась ходовым товаром, поэтому могла задержаться на полках и ее прикрепляли к майонезу, который шел всегда на «ура», или к водке.

И почта, и книжные магазины столкнулись с проблемой невостребованных товаров, придумывая собственные механизмы их реализации. В книжном магазине формировали «наборы»: к популярной книге добавляли менее востребованную брошюру — будь то правила дорожного движения, кулинарные рецепты, или произведения начинающего автора.

Часто в «нагрузку» шли и издания, выпущенные огромными тиражами, но не пользовавшиеся спросом, например, «Целина» Брежнева или материалы Съезда КПСС.

В киосках с журналами обязательным дополнением к дефицитной «Бурде» становилась какая-нибудь дешевая, но ненужная вещь. На почте, где ценилась подписка на журналы «Крестьянка», «Работница» и «Здоровье», почтальоны, чтобы избавиться от залежей местных газет, шли на компромисс: предлагали их подписчикам в качестве обязательного условия, убеждая, что небольшая газетка не сильно увеличит общую стоимость, а бумага всегда пригодится.