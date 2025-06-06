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«Совпадение? Не думаю»: тайна числа три в судьбе Санкт-Петербурга

Опубликовано: 6 июня 2025 11:03
Александрийская колонна
«Совпадение? Не думаю»: тайна числа три в судьбе Санкт-Петербурга
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

А архитектуре и истории Петербурга постоянно прослеживается число три.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и множеством тайн. Одной из таких загадок стала особая роль числа три, которое словно пронизывает жизнь и облик северной столицы. Почему именно тройка так часто встречается в истории, архитектуре и символике Петербурга, и почему это может быть не просто совпадением?

Три имени — три эпохи

За более чем три века своего существования город менял имя три раза: сначала он был Санкт-Петербургом, затем Петроградом, а после — Ленинградом. Каждое имя отражало определенный этап в жизни города и страны.

Санкт-Петербург — имя, данное Петром Великим, символизирующее европейский дух и морскую мощь. Петроград — название времен Первой мировой войны, когда звучание немецкого имени казалось нежелательным. Ленинград — имя, данное в честь Ленина, символизируя советскую эпоху. И вот уже снова Санкт-Петербург — и все это напоминает, что город живет в ритме троек.

Основание города в День Святой Троицы

Как сообщает сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, город был основан 27 мая 1703 года, в праздник Святой Троицы. Это не случайность: тройка — важный символ в христианстве, обозначающий единство Отца, Сына и Святого Духа. В честь Троицы в Петербурге названы площадь, мосты и несколько церквей. К сожалению, во времена советской власти многие храмы были разрушены, но церкви, посвященные Святой Троице, сохранились до наших дней.

Градостроительный план — трезубец Нептуна

Планировка Петербурга тоже связана с числом три. Город строился вокруг трех главных улиц — Невского проспекта, Вознесенского проспекта и Гороховой улицы. Они расходятся от здания Адмиралтейства, образуя фигуру, похожую на трезубец бога морей Нептуна. Для морской столицы это символично и красиво.

К тому же Невский проспект пересекается тремя реками — Фонтанкой, Мойкой и каналом Грибоедова. Все это создает впечатление, что тройка — своего рода архитектурный код Петербурга.

Три покровителя города

Считается, что у Петербурга есть три небесных защитника. Первый — Святой Петр, в честь которого и назван город. Он символизирует ключи от рая и начало новой эпохи.

Второй — святой князь Александр Невский, защитник и покровитель города, чье имя носит одна из главных лавр.

И третий — Ксения Петербургская, простая женщина, ставшая святой, которая помогает людям в трудные моменты. Вместе они словно оберегают город на Неве.

Три ангела — символы защиты

На важных зданиях Петербурга можно увидеть три фигуры ангелов: золотой на Петропавловском соборе, бронзовый на Александрийской колонне и серебряный на храме Екатерины великомученицы. Эти ангелы — не просто украшения, а символы защиты и покровительства.

Три наводнения и Пулковский меридиан

Не только в архитектуре, но и в природе Петербурга проявляется тройка. Река Нева трижды выходила из берегов с подъемом воды более трех метров — в 1777, 1824 и 1924 годах. Также через город проходит Пулковский меридиан, связанный с числом тридцать — тройкой десятков градусов.

Случайность или закономерность?

Все эти факты заставляют задуматься: играет ли число три особую роль в жизни Петербурга, или это просто совпадения? Возможно, тройка — это своего рода символ, который помогает городу сохранять свою уникальность и силу. А может, в будущем мы узнаем больше и сможем ответить на этот загадочный вопрос.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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