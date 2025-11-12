Союз ученых Петербурга и Беларуси бросил вызов ДЦП: создана технология лечения, которую ждали семьи

В агентстве ТАСС северной столицы 12 ноября прошла встреча с представителями средств массовой информации, где подвели итоги первого этапа программы поддержки совместных научно-технических проектов между Петербургом и Белоруссией, сообщает Интерфакс.
На повестке дня также стоял вопрос о проведении второго этапа конкурса. В рамках мероприятия директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергей Виссарионов рассказал об итогах сотрудничества с белорусскими специалистами.
Виссарионов сообщил, что совместно с учёными из Белоруссии удалось создать новую методику хирургического вмешательства для детей, страдающих нарушениями двигательных функций нижних конечностей при детском церебральном параличе.
По его словам, российская сторона отвечала за разработку способов лечения и изготовление прототипа специальной металлической конструкции.
Партнёры в Белоруссии работали над техническими характеристиками и созданием модели пластины, учитывая особенности строения костей нижних конечностей у детей.
Результатом проекта стала стабилизация и исправление деформаций, что позволяет быстрее приступать к восстановлению пациентов после операции. Виссарионов подчеркнул:
«Изделие обладает рядом технологических особенностей, благодаря этому продукту есть возможность к ранней реабилитации пациента».
Разработка значительно расширяет возможности специалистов в лечении подобных патологий.
Ранее сообщалось, что российские исследователи нашли путь к эффективной терапии сахарного диабета и метаболического синдрома.