Спасаемся от жары по-местному: где построить туристический маршрут в летнем Петербурге

Местные жители советуют не идти в Эрмитаж и лучше отправиться в Русский музей.

Петербург летом — это не только городская суета и палящее солнце, но и множество зеленых уголков, где можно укрыться в тени деревьев, освежиться у фонтана и просто насладиться природой.

Жара в городе сейчас ощутима, особенно если бродишь по туристическим маршрутам без передышки.

Но зная, куда идти и как правильно планировать свой день, жару можно пережить комфортно.

Послушаем советы местных жителей.

Как пережить жару и не перегореть в Петербурге

Главный лайфхак — выбирать маршруты с тенистыми парками и садами.

Петербург богат на зеленые зоны, многие из которых имеют фонтаны и уютные аллеи.

Лучше всего выбирать места с деревьями, где есть возможность сесть и отдохнуть в прохладе.

При себе обязательно иметь воду — в парках она стоит дорого, поэтому лучше купить бутылочку заранее.

Еще один способ освежиться — насладиться мороженым.

А если жара особенно давит, можно ненадолго зайти в кафе или ресторан с кондиционером.

Туристам местные жители рекомендуют строить маршруты с чередованием прогулок на свежем воздухе и визитов в прохладные музеи или дворцы.

Но имейте в виду, что в популярном Эрмитаже может быть душно, а в Русском музее в Михайловском дворце прохладно и меньше толп.

Лучшие парки и сады для прогулок в жару

Парк Что делать Летний сад Самый старинный сад Петербурга, настоящий музей садово-паркового искусства с мраморными статуями, фонтанами и тенистыми аллеями. Здесь можно спрятаться от солнца под зеленым «туннелем» из растений и насладиться красотой лета Юсуповский сад и Таврический сад Прекрасные места для прогулок, где можно отдохнуть у прудов, послушать уличную музыку и увидеть старинные пейзажи с мостиками и павильонами Новая Голландия Модное и удобное пространство на свежем воздухе, где летом функционируют кафе и проходят разные культурные мероприятия Парк 300-летия Санкт-Петербурга Современный большой парк на берегу Финского залива с песчаным пляжем и видом на «Лахта-центр». Здесь приятно выбраться на пикник, позагорать и просто насладиться морским бризом Елагин остров (ЦПКиО им. С. М. Кирова) Отличный семейный парк с мини-зоопарком, игровыми площадками для детей, велосипедными дорожками и вообще местом, где можно активно провести время всей семьей Павловск и загородные дворцы с парками Если хотите отдохнуть от городской жары, советуют поехать в загородные парки и дворцы. Павловск хорош, там просторные аллеи и красивые ландшафты, а также открыты кафе с недорогой едой

Полезные советы для жарких дней в Петербурге

Если вы гуляете с детьми или с друзьями, выбирайте парки с большим количеством зелени и мест для отдыха. Мест в Петербурге много, можно найти и тихие уголки.

В жару стоит одеваться в легкую натуральную одежду и обязательно брать с собой головной убор.

Помните про солнцезащитный крем, чтобы не получить ожоги, даже если большую часть времени в тени.

Нельзя забывать про питье — вода обязательна, и лучше иметь ее с собой, чем платить высокие цены в парках.

Если планируете посещение музеев, выбирайте менее многолюдные — например, Михайловский дворец, где будет прохладно и не так тесно.

Берегите себя и планируйте свои походы так, чтобы жара была не помехой, а поводом для приятных открытий.