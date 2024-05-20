Споры до сих пор не утихают: так сколько же на самом деле человеку нужно пить воды в сутки

Люди заморачиваются не только над 10 тысячами шагов в день, но и над тем, сколько же они воды в сутки потребляют. Кто-то говорит, что нужно выпивать два литра, кто-то вообще уверяет, что делать это желательно только по своему усмотрению. Мол, тело само знает, сколько ему нужно. В этом вопросе мнений больше, чем экспертов.

Сколько пить

Бытует мнение, что восемь стаканов чистой жидкости в день вполне может удовлетворить питьевую потребность организма. Но тут в первую очередь нужно учитывать вес. Например, ребенку будет достаточно 1600 миллилитров за 24 часа, а женщине 70 килограммов все 2100. Беременным стоит увеличить количество жидкости, чтобы малыш чувствовал себя комфортно. Есть еще одна формула. Вес нужно разделить на 30. То есть девушкам, массой в 50 килограммов, достаточно будет 1600 миллилитров воды в сутки.

Смотреть нужно и на возраст, уверяет главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она уверила, что чем дольше человек живет на этом свете, тем меньше у него потребности в воде. Количество жидкости в организме уменьшается каждый год.

«Так, у плода содержание воды достигает 90%, у новорожденных — 80%, у детей — среднее содержание воды составляет 70%, а у взрослого — 65%. В пожилом возрасте этот показатель достигает 55%», — поделилась эксперт знаниями в беседе с порталом «Аргументы и факты».

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Чай и кофе подойдут?

Люди, которые не любят пить воду, кричат о том, что они все равно получают жидкость вместе с чаем, кофе или газированными напитками, но это все не то. Некоторые из вышеперечисленных продуктов и вовсе забирают влагу из организма, например, бодрящий кофе.

Немногие знают, что есть формула: на один стакан кофе нужно выпить два таких же стакана чистой воды. Тогда никаких дефицитов человек не получит. Супы, огурцы или соусы тоже не считаются. Пить нужно исключительно чистую воду и никакую другую.

Источник фото: Legion-Media

В идеале нужно выпивать с утра стакан теплой воды натощак. Оксана Драпкина считает, что это поможет запустить работу желудочно-кишечного тракта, быстрее проснуться и улучшит метаболизм. А вот на ночь лучше много не пить. Даже обычная вода может стать причиной отеков с утра. Желательно сделать это хотя бы за час до сна, чтобы тело ночью отдыхало.

Интересный факт

Многие знают, что человек умирает без воды достаточно быстро, но тут есть свои нюансы. Все зависит от влажности, активности и температуры воздуха окружающей среды. Например, если уложить такого страдальца в тень, а на улице будет +20, то без воды он сможет прожить до 10 суток. Если же он начнет идти, бегать, двигаться, а воздух прогреется до 30, то тогда с жизнью он простится уже через пару дней.

Источник фото: Legion-Media