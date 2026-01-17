Способ выбора свежих яиц в магазине многие позабыли: все тухлые в лотке найдете за 2 минуты

Проверить свежесть яиц можно быстро и без специальных приборов. Для этого понадобится лишь стакан воды и пара чайных ложек соли.
Растворите соль в воде и аккуратно опустите в раствор яйцо. Свежее яйцо сразу опустится на дно и ляжет горизонтально.
Если оно всплыло на поверхность — это верный признак того, что продукт испортился и есть его нельзя. Яйца, которые зависают в толще воды или встают тупым концом вверх, ещё съедобны, но уже не первой свежести.
Важно проверять каждое яйцо из упаковки, так как среди них могут оказаться как свежие, так и испорченные. Такой простой тест займёт всего пару минут, но поможет избежать отравления.