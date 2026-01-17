Городовой / Полезное / Способ выбора свежих яиц в магазине многие позабыли: все тухлые в лотке найдете за 2 минуты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что дарят россиянкам на первом свидании? Дрель, булыжник и прочие сюрпризы, от которых дар речи пропадает! Город
Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов Город
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона Город
«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу» Город
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Способ выбора свежих яиц в магазине многие позабыли: все тухлые в лотке найдете за 2 минуты

Опубликовано: 17 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
яйца
Способ выбора свежих яиц в магазине многие позабыли: все тухлые в лотке найдете за 2 минуты
Фото: Городовой.ру

Проверить свежесть яиц можно быстро и без специальных приборов. Для этого понадобится лишь стакан воды и пара чайных ложек соли.

Растворите соль в воде и аккуратно опустите в раствор яйцо. Свежее яйцо сразу опустится на дно и ляжет горизонтально.

Если оно всплыло на поверхность — это верный признак того, что продукт испортился и есть его нельзя. Яйца, которые зависают в толще воды или встают тупым концом вверх, ещё съедобны, но уже не первой свежести.

Важно проверять каждое яйцо из упаковки, так как среди них могут оказаться как свежие, так и испорченные. Такой простой тест займёт всего пару минут, но поможет избежать отравления.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью