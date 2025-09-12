Царицынский источник и Муравьевский фонтан: как русская соль стала основой лечебного курорта в Старой Руссе

Оказывается, с солью все не так просто.

Жизнь Старой Руссы неразрывно связана с уникальным природным богатством — минеральными источниками, из которых с древних времен варят соль.

Соль — не просто продукт, а символ и основа процветания города, а еще и средство, которое, по поверью, «исцеляет любую хворь».

Такое высокое звание связано как с историей промысла, так и с необычайными свойствами минералов, содержащихся в воде под ногами.

Соль-целительница» из озера «Соленый студенец»

Как пишет gastronom.ru, солеварение в Старой Руссе зародилось еще в X–XI веках, а добыча соли дала городу жизнь и славу.

В те времена для варки использовали рассол, чья концентрация в воде была относительно невысокой, а добывать соль — дело кропотливое и долгосрочное.

Вода поступала из озера «Соленый студенец» по деревянным трубам, проложенным под землей, а выпаривание рассола происходило на церене — большой квадратной сковороде, которую ставили на каменную печь.

Процесс мог длиться целую неделю — из ста литров исходной воды удавалось получить всего около двух килограммов соли.

Этот трудоемкий метод обеспечивал получение уникального по качеству продукта, который ценили не только на Руси, но и за ее пределами.

От царских указов до лечебных процедур

В XVIII–XIX веках соль стала стратегическим ресурсом для России. Как пишет visitrussa, Екатерина II лично дала указ развивать в Старой Руссе солеваренный завод — казенное предприятие, рассчитанное на значительные объемы добычи.

Однако ограниченная концентрация соли и трудности с топливом заставили промысел снизить производственные масштабы и со временем перейти к добыче рассолов для лечебных процедур.

Легендарный Царицынский источник, глубиной около 250 метров, до сих пор выбрасывает минерализованную воду фонтаном — живое доказательство богатства подземных ресурсов региона.

Современное отношение к природным терапиям

Польза старорусской соли выходит далеко за рамки кулинарных нужд.

Издавна минеральные ванны с этой солью применяли для укрепления здоровья — улучшения обмена веществ, снятия воспалений и другими лечебными эффектами.

Муравьевский фонтан XVIII века, авангард лечебного курортного дела России, стал символом расположенного здесь естественного санатория.

Как пишет хранителиродины, сейчас, в XXI веке, соль из Старой Руссы востребована как натуральное средство, сочетающее тысячелетние традиции и современное отношение к природным терапиям.

Сегодня в Старой Руссе построена рекреационная солеварня — живой музей и интерактивный центр, где можно прикоснуться к древнему ремеслу, увидеть процесс варки соли и попробовать ее, приготовленную по старинным рецептам.

Таким образом, соль Старой Руссы — не просто продукт, это мост между прошлым и настоящим, настоящее сокровище земли русской, хранящее здоровье и память о великих страницах истории.

Ее целебная сила и сегодня служит людям, напоминая, что лучшие лекарства — часто самые простые и древние.