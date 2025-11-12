Стая «Ласточек» между Петербургом и Псковом перевезла уже 700 тысяч пассажиров

В 2025 году железнодорожный маршрут «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом оказался востребованным у пассажиров.
За период с января по октябрь этим направлением воспользовались 698,6 тысячи человек, что подтвердили в управлении Октябрьской железной дороги.
Для оформления поездки пассажирам доступны билеты на официальном интернет-портале РЖД, через специальное приложение для мобильных устройств, а также в билетных кассах.
Кроме того, действует веб-приложение, с помощью которого также можно забронировать места.
За предыдущие месяцы этого года отмечен и спрос на поездки по северному направлению: «Ласточки», курсирующие от Санкт-Петербурга до Сортавалы, перевезли 222,8 тысячи человек с января по август.