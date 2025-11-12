Городовой / Город / Стая «Ласточек» между Петербургом и Псковом перевезла уже 700 тысяч пассажиров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ни один краб не пострадал: из чего на самом деле создаются крабовые палочки Общество
Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках Город
Заговор императрицы и масонов: пугающая правда о Елагином острове, которую скрывали Город
Петр I против «тесноты»: как указ царя сделал Петербург городом с самыми высокими потолками Город
Парадокс «Нового Дома»: в городе на Неве свыше сотни животных рискуют замерзнуть Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Стая «Ласточек» между Петербургом и Псковом перевезла уже 700 тысяч пассажиров

Опубликовано: 12 ноября 2025 23:00
Стая «Ласточек» между Петербургом и Псковом перевезла уже 700 тысяч пассажиров
Стая «Ласточек» между Петербургом и Псковом перевезла уже 700 тысяч пассажиров
Городовой ру

С начала года по этому маршруту воспользовались транспортом определённое количество пассажиров.

В 2025 году железнодорожный маршрут «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом оказался востребованным у пассажиров.

За период с января по октябрь этим направлением воспользовались 698,6 тысячи человек, что подтвердили в управлении Октябрьской железной дороги.

Для оформления поездки пассажирам доступны билеты на официальном интернет-портале РЖД, через специальное приложение для мобильных устройств, а также в билетных кассах.

Кроме того, действует веб-приложение, с помощью которого также можно забронировать места.

За предыдущие месяцы этого года отмечен и спрос на поездки по северному направлению: «Ласточки», курсирующие от Санкт-Петербурга до Сортавалы, перевезли 222,8 тысячи человек с января по август.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью