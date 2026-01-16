Городовой / Город / Стая волков терзает «Мшинскую»: собака не пережила ночной атаки
Стая волков терзает «Мшинскую»: собака не пережила ночной атаки

Опубликовано: 16 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В садоводческом объединении «Мшинская» в Ленинградской области были замечены несколько волков. Камеры наблюдения, размещённые возле гаража одного из жителей, зафиксировали передвижения по крайней мере трёх хищников. Как сообщают местные жители, животные нападают на собак: одна из них стала их жертвой, хищники ее убили и обглодали.

После этой ситуации среди людей выросла тревога за свою безопасность. Жители просят друг друга проявлять осторожность.

"Будьте осторожны. Это уже стая, и они действительно опасны в отличие от одиночки. Ходили по Краностроителю", — говорится в сообщении на странице товарищества «Мшинская» в социальной сети.

Люди отмечают, что угроза увеличивается, когда волки держатся группой, а не поодиночке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
