Стая волков терзает «Мшинскую»: собака не пережила ночной атаки

В садоводческом объединении «Мшинская» в Ленинградской области были замечены несколько волков. Камеры наблюдения, размещённые возле гаража одного из жителей, зафиксировали передвижения по крайней мере трёх хищников. Как сообщают местные жители, животные нападают на собак: одна из них стала их жертвой, хищники ее убили и обглодали.
После этой ситуации среди людей выросла тревога за свою безопасность. Жители просят друг друга проявлять осторожность.
"Будьте осторожны. Это уже стая, и они действительно опасны в отличие от одиночки. Ходили по Краностроителю", — говорится в сообщении на странице товарищества «Мшинская» в социальной сети.
Люди отмечают, что угроза увеличивается, когда волки держатся группой, а не поодиночке.
