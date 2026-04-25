Стеклянный колпак для петровской земли: когда Меншиков бастион станет музеем «двух температур»

Работы в самом бастионе еще не завершены.

В самом сердце Петропавловской крепости происходит что-то по-настоящему масштабное. Меншиков бастион, который долгое время был закрыт от глаз туристов, готовится стать главной археологической сенсацией Петербурга.

Вот всё, что нужно знать о будущем музее, который мы увидим через несколько лет.

Что нашли внутри каменных стен?

В 2012 году реставраторы начали изучать трещины в стенах бастиона и совершили открытие: внутри каменной постройки идеально сохранился дерево-земляной вал 1703 года.

Это, по сути, «эмбрион» Петербурга — самое первое укрепление, которое строили еще при Петре I и Александре Меншикове.

Для историков это бесценная находка. По легенде, царь и его правая рука лично таскали мешки с землей для этого вала. Теперь этот фрагмент станет главным экспонатом нового Музея археологии.

Как всё будет устроено

Музей будет необычным. Его пространство разделят на две температурные зоны:

«Теплая» зона: Здесь под специальным стеклянным куполом (или колпаком) разместят тот самый земляной вал и мелкие находки: монеты, курительные трубки, инструменты петровской эпохи. «Холодная» зона: Здесь можно будет прогуляться вдоль массивных каменных стен бастиона и изучить его суровую архитектуру.

Проект разработало известное бюро «Студия 44». Они планируют вписать современные технологии в старинную кладку так, чтобы это не выглядело новоделом.

Когда открытие?

Планы грандиозные, но спешить нельзя. График выглядит так:

2025–2026 годы: продолжаются раскопки.

продолжаются раскопки. 2027–2028 годы: инженеры проверят состояние всех конструкций.

инженеры проверят состояние всех конструкций. К 2030 году: должны полностью обновить прилегающие к бастиону помещения (куртины).

В этих переходах-куртинах появятся временные выставки, администрация и детский центр. Так что к концу десятилетия в Петропавловке появится полноценный современный музейный комплекс.

Меншиков бастион — это не просто склад древностей. Это единственное место в городе, где можно буквально увидеть, с чего начинался Петербург.