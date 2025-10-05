Сто тысяч сверху: как петербургские пенсионеры зарабатывают надбавку к пенсии

В Питере «тихая охота» давно перестала быть про «воздух и красоту природы». Это лесной рынок, где у метро и на базарах торгуют всем подряд: белые грибы, опята, лисички, клюква, черника.

Черника по 600 за литр, клюква по 500, корзина белых до 2500. Демпинговать нельзя — соседи загрызут. Разумеется, в кавычках, но всякое случается.

Кто-то отбивает только бензин и вешает лапшу, что «для себя собирал». А кто-то гоняет минивэны, грузит ведра и за месяц поднимает сто тысяч и больше. Бабушки прибавляют к пенсии, предприимчивые семейки строят бизнес-схему.

У каждого своя «золотая поляна», о координатах молчат как партизаны. В ход идут рынки, интернет, доставка. Но всё это серое поле: штрафы до двух тысяч за незаконную торговлю, налоги при сдаче в пункты приёма, а за краснокнижный гриб можно и срок схлопотать, отмечает АиФ.