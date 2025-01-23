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Студенческие стипендии в Петербурге могут сильно вырасти: так студентов хотят поддержать власти

23 января 2025 11:02
Счастливый студент университета
Студенческие стипендии в Петербурге могут сильно вырасти: так студентов хотят поддержать власти
Городовой ру

Законопроект для поддержки учащихся уже в разработке.

Студенты Санкт-Петербурга и других регионов России могут рассчитывать на значительное увеличение стипендий. Готовится законопроект о повышении минимального размера студенческой стипендии до уровня прожиточного минимума.

Повышение выплаты планируется до минимального размера студенческой стипендии до уровня прожиточного минимума в регионе, где расположено учебное заведение. Эта мера направлена на обеспечение достойного уровня жизни студентов в период обучения.

Для реализации этой инициативы планируется внести изменения в Закон “Об образовании в Российской Федерации”. Поправки закрепят, что минимальный размер стипендии, выплачиваемой из федерального бюджета, не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.

Депутаты также предлагают пересмотреть само понятие «стипендия». В настоящее время она определяется как денежная выплата, назначаемая для стимулирования и поддержки освоения образовательных программ.

Разработчики законопроекта считают такой подход необоснованным и ущемляющим права студентов, которые часто остаются без средств к существованию во время учебы. По мнению парламентариев, стипендией следует считать выплату, направленную на поддержку достойного уровня жизни обучающихся в период освоения ими образовательных программ.

Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит не только улучшить финансовое положение студентов, но и повысить их профессиональный уровень. Обеспечение достойного уровня жизни студентов создаст более благоприятные условия для учебы и позволит им сосредоточиться на образовательном процессе.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Повышение стипендий до прожиточного минимума будет иметь большое значение для студентов Санкт-Петербурга, где стоимость жизни достаточно дорого обходится. Это позволит им более свободно распоряжаться своим бюджетом и сосредоточиться на учебе, а также снизит их зависимость от финансовой поддержки родителей.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
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