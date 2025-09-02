От 60 дней к 24 часам: Россия ужесточает правила уплаты штрафов для автовладельцев

МВД России предлагает кардинально изменить сроки уплаты штрафов для владельцев автомобилей, зарегистрированных за рубежом, сократив их с 60 дней до одних суток.
Принцип неотвратимости наказания
По словам представителей МВД, нынешняя 60-дневная отсрочка позволяет иностранным собственникам беспрепятственно покидать страну, что часто приводит к неисполнению постановлений.
Как пишет ТАСС, реализация предложения призвана обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания.
Задержание до уплаты
В случае непринятия оплаты в установленный срок, такие транспортные средства будут задерживаться.