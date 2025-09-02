От 60 дней к 24 часам: Россия ужесточает правила уплаты штрафов для автовладельцев

Новости по теме

«Можете оплатить QR-кодом?»: почему кассиры в «Магнитах» не любят оплату картой

Перейти

«Варварски вырывают»: за какие грибы можно получить штраф или реальный срок

Перейти

За что владельцам участков грозит срок до 8 лет: запрещенные цветы и штрафы в 2025 году

Перейти

60 дней до изъятия автомобиля. Что делать, если вы не успеваете оплатить штраф ГИБДД

Перейти

А вы точно из ГИБДД? Как петербуржцам оплатить штраф и не профинансировать мошенников

Перейти