«Поющая Смоленка»: в Петербурге открылся новый светомузыкальный фонтан

Как Линейный парк объединил скверы и зеленые зоны Васильевского острова в единое пространство?

В Петербурге стало больше на один светомузыкальный фонтан. В Линейном парке на Васильевском острове заработал новый фонтан в сквере Александра Володина на пересечении Морской набережной и реки Смоленки.

Высокотехнологичный. Яркий и музыкальный — он обещает стать новой точкой притяжения для петербуржцев и гостей города.

От свалки к парку: история преображения Васильевского острова

«Сегодня мы открыли необычный музыкально-световой фонтан. Это главная доминанта Линейного парка. Каких-то пять лет назад здесь была свалка, планировалось строительство жилья. Не сомневаюсь, что фонтан станет центром притяжения для гостей Линейного парка, который мы создаем на Васильевском острове», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, он также предложил василеостровцам дать название новому фонтану, у которого пока еще нет имени.

Фонтанный бум: Петербург возвращает себе звание «города фонтанов»

Губернатор напомнил, что несколько лет назад по поручению Президента в Петербурге стартовала большая программа по восстановлению фонтанов. За шесть лет в Северной столице было возрождено и построено заново более 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Только в прошлом году открылись более 20. Среди них и крупные объекты, и совсем небольшие фонтаны, которые создают комфорт во дворах.

На Васильевском острове в 2024 году вновь заработали исторические фонтаны Румянцевского сада. В честь юбилея Санкт-Петербургского университета был открыт новый фонтан «Петр I».

Зеленый каркас: Линейный парк — новое лицо города

Александр Беглов подчеркнул, что Линейный парк — это воплощение идеи о создании зеленого каркаса города. В единое пространство объединены несколько скверов и зеленых зон. Общая площадь парка составляет более 20 гектар.

Глава Северной столицы отметил, что за последние шесть лет в Петербурге были благоустроены почти 300 общественных пространств и более 12 километров береговых линий. В 2025 году будут обновлены еще более 50 общественных пространств. Эта работа ведется одновременно во всех частях города.

Ее цель — чтобы каждый петербуржец, в каком бы районе он ни жил, имел возможность отдыха в парке, сквере, на берегу реки или залива.

Безопасные набережные и пешеходная зона: планы на будущее

Александр Беглов также осмотрел сквер Александра Володина и устье реки Смоленки. Он дал поручение сделать набережные и спуски к воде безопасными для детей, а также проработать вопрос о создании пешеходной зоны вдоль северного берега Смоленки от ЗСД до улицы Кораблестроителей.

Технологии на службе красоты: особенности нового фонтана

Чаша нового фонтана имеет форму овала с размерами 32,8 метра на 24,8 метра. Максимальная высота струй — 9 метров. Световые эффекты обеспечивают более 200 подводных светодиодных светильников.

В конструкции фонтана предусмотрена уникальная возможность управлять каждой фонтанной насадкой по отдельности, создавая неповторимые световые и музыкальные композиции.

Новый фонтан в Линейном парке — это не только украшение города, но и символ его развития и стремления к созданию комфортной среды для жизни и отдыха петербуржцев.