Свежесть альпийских лугов: этот порошок справится лучше любого средства для мытья пола

Специальные средства для мытья полов мало того, что стоят бешеных денег, так еще и оставляют белые разводы после уборки. Это весомый повод отказаться от них навсегда. К тоже же есть чем заменить неудачный раствор.

Добиться идеальной чистоты получится с помощью обычной соды. «Выручалка» домохозяек справляется со всеми типами загрязнений. А чтобы получить невероятную свежесть альпийских лугов, стоит воспользоваться эфирными маслами.

Подберите любой аромат, к которому лежит душа, например, чабреца или лемонграсса. Натуральный продукт к тому же хорошо избавляется от микробов. На 2,5 литра воды будет достаточно около 15 капель, передает портал «Белновости».

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