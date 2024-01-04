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Свежесть альпийских лугов: этот порошок справится лучше любого средства для мытья пола

Свежесть альпийских лугов: этот порошок справится лучше любого средства для мытья пола
Чем можно заменить средство для мытья полов

Идеальный состав соберете сами.

Специальные средства для мытья полов мало того, что стоят бешеных денег, так еще и оставляют белые разводы после уборки. Это весомый повод отказаться от них навсегда. К тоже же есть чем заменить неудачный раствор.

Добиться идеальной чистоты получится с помощью обычной соды. «Выручалка» домохозяек справляется со всеми типами загрязнений. А чтобы получить невероятную свежесть альпийских лугов, стоит воспользоваться эфирными маслами.

Подберите любой аромат, к которому лежит душа, например, чабреца или лемонграсса. Натуральный продукт к тому же хорошо избавляется от микробов. На 2,5 литра воды будет достаточно около 15 капель, передает портал «Белновости».

Источник фото: Изображение от master1305 на Freepik

Общество Дом Советы
4 января 2024 12:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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