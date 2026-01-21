Городовой / Учеба / Свои среди своих: в Петербурге 1900-х создавались сотни клубов, куда пускали только по профессии, сословию или политическим взглядам
Свои среди своих: в Петербурге 1900-х создавались сотни клубов, куда пускали только по профессии, сословию или политическим взглядам

Опубликовано: 21 января 2026 12:36
 Проверено редакцией
Свои среди своих: в Петербурге 1900-х создавались сотни клубов, куда пускали только по профессии, сословию или политическим взглядам
Свои среди своих: в Петербурге 1900-х создавались сотни клубов, куда пускали только по профессии, сословию или политическим взглядам
Параллельно с массовыми развлечениями, в городе существовала мощная сеть закрытых клубов и обществ, которые служили социальными «коконами», укрепляя внутренние связи внутри групп и отграничивая их от других.

Аристократические и офицерские клубы: бастионы старой элиты

Английский клуб (Дворцовая наб., 16)

Традиционное место сборов высшей знати, сановников, дипломатов. Членство было вопросом престижа и родства.

Здесь обсуждалась политика, заключались сделки, но главное — поддерживался круг «своих». Обед, карты, газеты в библиотеке — ритуалы, непонятные и недоступные посторонним.

Офицерские собрания гвардейских полков

Например, Измайловского или Конногвардейского.

Своя каста со своей формой, юмором, кодексом чести. Жизнь между казармой, манежем и клубом.

Профессиональные и корпоративные клубы: среда для новой элиты

Купеческий клуб

Например в здании нынешнего Театральной библиотеки на пл. Островского.

Это было место для деловых обедов, семейных вечеров, благотворительных балов купечества.

Здесь устанавливались коммерческие связи, но также формировалось самосознание класса, уже не «тёмного», а просвещённого и влиятельного.

Литературно-артистические кружки и общества

Для творческой интеллигенции это были рабочие цеха и место для неформального общения, где рождались идеи, читались новые произведения, заключались договоры с издателями.

Рабочие общества и просветительские кружки: досуг с идеей

Легальные рабочие общества

Например, Общество взаимопомощи рабочих механического производства. Под прикрытием взаимопомощи и просвещения (библиотечка, лекция о гигиене) часто велась нелегальная политическая агитация.

Это был досуг, направленный не на отдых, а на сплочение и образование класса.

Народные дома

Предлагали рабочим и их семьям дешёвые спектакли, концерты, лекции, чайную. Это была попытка «культурного просвещения» масс, но и здесь часто звучали неофициальные политические ноты.

Клубная жизнь была мощным социальным механизмом сортировки. Она позволяла представителям одной группы (будь то аристократы, купцы, литераторы или рабочие-активисты) чувствовать себя среди «своих», обмениваться профессионально важной информацией, формировать общие взгляды и отдыхать в психологически комфортной среде.

Эти замкнутые миры досуга делали социальные барьеры в городе ещё более ощутимыми.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
