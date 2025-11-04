Сыр по цене яблок: работник петербургской «Пятерочки»﻿ раскрыл главный секрет кассы самообслуживания

Можно ли «забыть» пробить товар на кассе?

Кассы самообслуживания в петербургских магазинах «Пятерочка» становятся все более популярными, предлагая удобство и скорость. Особенно они привлекательны в часы пик и при покупке весовых товаров.

Однако, вместе с удобством, возникает и вопрос: можно ли использовать эти кассы для обмана, например, пробивая дорогие продукты как более дешевые аналоги?

Яблоки за 229 рублей против «сезонных» за 89: Битва на кассе самообслуживания

На этот счет честно высказался сотрудник одной из петербургских «Пятерочек», ежедневно работающий с кассами самообслуживания.

Он подтвердил, что попытки обмана действительно случаются, но современные технологии и внимательность персонала сводят их на нет.

«Контроль там точно такой же, как и на обычных кассах. Рядом стоит человек, который следит, чтобы все было четко», — отметил сотрудник.

«Умная техника» и бдительные сотрудники: Можно ли обмануть кассу самообслуживания?

Примеры «хитростей» не заставляют себя ждать.

«Некоторые пытаются, например, пробить яблоки Red Delicious за 229 рублей как сезонные за 89», — рассказывает он.

Однако, новые кассы самообслуживания оснащены функциями, способными распознавать товары.

«Они определяют, что лежит на весах или что вы проводите через сканер — и если что-то не совпадает, это сразу видно. Это тоже часть системы контроля».

Таким образом, попытка обмана моментально фиксируется.

«Свой человек» или «хитрый покупатель»: Что выбирают кассы самообслуживания?

Сотрудник подчеркивает: рисковать не стоит.

«Так что, если вам кажется, что кассу самообслуживания можно легко перехитрить — лучше не рисковать».

Он отмечает, что «умная техника и внимательные сотрудники не дремлют».

Можно, конечно, и вовсе «забыть» пробить товар на кассе. Однако, сотрудники магазинов давно научились замечать странности в поведении покупателей.

Если консультант заподозрит, что покупатель пытается пронести товар мимо кассы, он начнет наблюдать за ним и будет следить за каждым действием.

В то же время, честные покупатели, напротив, получают своеобразный бонус: «доброжелательное отношение, искренние улыбки и, возможно, чуть больше уважения от продавцов, которые знают, что вы — свой человек».

Выбор остается за покупателем: следовать правилам и пользоваться удобством, или рисковать и столкнуться с системой контроля.