Так чистят арахис опытные хозяйки: вся шелуха сойдет за пару секунд

Чистить жареный арахис — далеко не самое приятное занятие. Особенно если орехов много. Но есть одна хитрость, благодаря которой шелуха отлетит за пару секунд без лишних усилий.

Вам понадобится сетка, в которой обычно продают фасованные овощи. Сложите в нее орехи, а затем потрите их друг об друга. Лучше проводить процедуру над тарелкой, чтобы вся шелуха сыпалась прямо в нее.

Через минуту у вас будет идеально чистый арахис. А если отверстия в сетке слишком крупные, сложите ее вдвое, советует портал Webspoon.

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