«Сокровище причудливых планировочных решений»: откуда в Петербурге душевые в кухнях

Ванна на кухне — это не причуда современных дизайнеров, а характерная особенность некоторых квартир в Санкт-Петербурге, особенно построенных в период с 1930-х по 1950-е годы.
Откуда же взялась эта странность?
Ванна на кухне: каприз или необходимость?
Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала порталу «Городовой» об истоках этого явления.
По ее словам, Санкт-Петербург — город с богатой историей, величественной архитектурой и уникальными особенностями городской среды.
Истоки ванны на кухне уходят в послереволюционное время, когда купеческие дома и квартиры заселяли рабочим классом, создавая коммунальные квартиры.
“В результате такого деления квартира имела только туалет на несколько семей или душевые / ванные люди сообща устанавливали на кухне, так как иных помещений, где можно было бы (сантехнические вводы и выводы) установить ванную/душевую, квартира не имела”.
Также, ванные на кухне стали появляться в период массовой застройки Петербурга (Ленинграда) в 1930–1950-е годы, когда строились компактные дома для рабочих и служащих.
"Ванну на кухне можно встретить преимущественно в "хрущевках" и домах довоенной застройки, так называемые «кировки», кстати, их часто выдают за «сталинки», и один из признаков отличия, как раз является ванная или душевая на кухне".
Причины “кухонного купания”
Ограничения пространства:
“Квартиры строились небольшими, чтобы экономить материалы и площадь… Разместить ванну в отдельной комнате было практически невозможно”.
Упрощение коммуникаций.
“Подвод воды и сток в таких квартирах чаще всего располагались именно в зоне кухни, что удешевляло строительство. Установить ванну рядом с раковиной — логический выход”.
Меняющиеся стандарты.
“В начале XX века… санитарные условия были значительно проще, а квартиры не обязательно проектировались с отдельными ванными комнатами. Ванна на кухне стала своеобразным компромиссом между старым стилем жизни и требованиями новой эпохи”.
Несмотря на неудобства, жителям казалось, что это лучше, чем пользоваться общественной баней или обходиться без ванной.