«Сокровище причудливых планировочных решений»: откуда в Петербурге душевые в кухнях

Ванна на кухне — это не причуда современных дизайнеров, а характерная особенность некоторых квартир в Санкт-Петербурге, особенно построенных в период с 1930-х по 1950-е годы.

Откуда же взялась эта странность?

Ванна на кухне: каприз или необходимость?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала порталу «Городовой» об истоках этого явления.

По ее словам, Санкт-Петербург — город с богатой историей, величественной архитектурой и уникальными особенностями городской среды.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Наряду с дворцами, уютными дворами-колодцами и красивыми парадными, его квартирный фонд, особенно старые дома, он представляет собой настоящее сокровище причудливых планировочных решений. Одной из самых запоминающихся "странностей" является размещение ванны на кухне».

Истоки ванны на кухне уходят в послереволюционное время, когда купеческие дома и квартиры заселяли рабочим классом, создавая коммунальные квартиры.

“В результате такого деления квартира имела только туалет на несколько семей или душевые / ванные люди сообща устанавливали на кухне, так как иных помещений, где можно было бы (сантехнические вводы и выводы) установить ванную/душевую, квартира не имела”.

Также, ванные на кухне стали появляться в период массовой застройки Петербурга (Ленинграда) в 1930–1950-е годы, когда строились компактные дома для рабочих и служащих.

"Ванну на кухне можно встретить преимущественно в "хрущевках" и домах довоенной застройки, так называемые «кировки», кстати, их часто выдают за «сталинки», и один из признаков отличия, как раз является ванная или душевая на кухне".

Причины “кухонного купания”

Ограничения пространства:

“Квартиры строились небольшими, чтобы экономить материалы и площадь… Разместить ванну в отдельной комнате было практически невозможно”.

Упрощение коммуникаций.

“Подвод воды и сток в таких квартирах чаще всего располагались именно в зоне кухни, что удешевляло строительство. Установить ванну рядом с раковиной — логический выход”.

Меняющиеся стандарты.

“В начале XX века… санитарные условия были значительно проще, а квартиры не обязательно проектировались с отдельными ванными комнатами. Ванна на кухне стала своеобразным компромиссом между старым стилем жизни и требованиями новой эпохи”.

Несмотря на неудобства, жителям казалось, что это лучше, чем пользоваться общественной баней или обходиться без ванной.