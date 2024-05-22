Так русских туристов обманывают в Турции: четыре популярные ‎уловки

Россияне часто выбирают для отдыха Турцию. И это неудивительно — относительно недорогие билеты и цены на все, приятный климат и недолгий перелет делают эту страну весьма удачной для летних каникул. Вот только нередко туристов здесь могут обмануть. Чтобы самим не попасться на удочку аферистов, стоит знать о четырех популярных уловках.

Завышают счет в ресторанах

Если рацион, который вам предлагает отель, уже наскучил, и вы решили отправиться в ресторан, то вас может ждать неприятный сюрприз. Случается, что цены на блюда и напитки в общепите завышают для иностранцев. При этом добиться справедливости удается далеко не во всех случаях.

Официанты всегда придумают оправдания сомнительному ценообразованию, мол, вам принесли больший объем, чем был указан в меню. Из-за языкового барьера многим гостям заведения бывает сложно отстоять свою правоту, поэтому ресторан оказывается в плюсе.

Источник фото: haritanita/freepik

Неправильно считают сдачу

В кафе, магазинах и на рынках недобросовестные продавцы частенько округляют сдачу в меньшую сторону и очень неохотно отдают столько денег, сколько положено. Еще распространена такая схема — продавец специально выбирает купюры меньшего номинала, чтобы в объеме их было больше, а у туриста, не привыкшего к местной валюте сложилось впечатление, что ему все посчитали правильно.

Попытки заполучить сдачу в полном размере могут обернуться тем, что продавец сам начнет обвинять вас в обмане. Поэтому лучше всего проверять сдачу сразу не отходя от кассы и при свидетелях.

К слову, таксисты тоже не против нажиться на неопытных путешественниках. Например, после окончания поездки могут специально припарковать машину там, где запрещена долгая стоянка, чтобы побыстрее рассчитаться с клиентом, а у того не осталось времени на проверку.

Приглашают на дегустации

Еще одна схема, которой часто промышляют торговцы на рынке. Они могут любезно зазывать посетителей попробовать что-нибудь вкусненькое, например, фрукты или сладости, уверяя, что это бесплатно. Вот только если вы не захотите покупать то, что попробовали, с вас с большой вероятностью могут потребовать оплату.

А еще, бывает, продавцы дают попробовать одно, а потом подкладывают менее вкусный товар, если вы все-таки решитесь на покупку. Так что не удивляйтесь, если вкус лакомства вас разочарует, когда вы вернетесь с пакетами в номер.

Источник фото: haritanita/freepik

Предлагают свою помощь

На первый взгляд турки кажутся весьма доброжелательными — с радостью помогут донести чемодан или подробно объяснят дорогу до нужной вам локации. Вот только после оказания услуги они могут начать требовать денежное вознаграждение. Причем зачастую это делают в весьма настойчивой, а порой и агрессивной манере, предупреждает портал «‎Тонкости туризма».



Источник фото: haritanita/freepik