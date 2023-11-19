Эффект поразительный: вот для лавровый лист кладут под подушку

Опытные хозяйки не понаслышке знают о волшебных свойствах лаврового листа. Ведь они давно используют его не только в кулинарии, но и в быту.

Например, специя помогает избавиться от запаха в обуви, если на ночь оставить ее в ботинках. А, согласно примете, один листик стоит всегда хранить в кошельке, чтобы не было недостатка в деньгах.

Однако у лавра есть и еще одно важное свойство — он обладает успокаивающим действием. Именно поэтому его нередко кладут под подушку. Сон улучшится, а на утро человек чувствует себя более бодрым и отдохнувшим, пишет портал «Мистика».

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