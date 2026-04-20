Так жарят капусту только в Китае: бюджетное блюдо за 5 минут, которое затмило ресторанные гарниры

В китайской кухне такие блюда — не дополнение, а важная часть стола. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты:
капуста — половина кочана, сычуаньский перец — 1 ч. л., сушёный чили — 2 шт., соль — 1 ч. л., соевый соус — 1 ч. л., растительное масло — 1,5 ст. л.
Приготовление
Нарезаю капусту крупными кусочками — так она остаётся сочной внутри и слегка хрустящей снаружи. Разогреваю сковороду или вок и добавляю масло. Кладу сычуаньский перец и прогреваю его до появления яркого аромата и потемнения. Затем убираю — он уже отдал весь вкус маслу.
Добавляю сушёный чили и сразу же отправляю в сковороду капусту. Быстро перемешиваю — должен появиться характерный шипящий звук.
Солю и жарю ещё 2-3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Капуста слегка карамелизуется по краям, но остаётся сочной внутри. В конце добавляю немного соевого соуса, перемешиваю — и сразу подаю.
Примерное время приготовления: 5 минут
