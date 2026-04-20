Так жарят капусту только в Китае: бюджетное блюдо за 5 минут, которое затмило ресторанные гарниры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Так жарят капусту только в Китае: бюджетное блюдо за 5 минут, которое затмило ресторанные гарниры

Опубликовано: 20 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ароматный и пикантный гарнир из капусты.

В китайской кухне такие блюда — не дополнение, а важная часть стола. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".

Ингредиенты:

капуста — половина кочана, сычуаньский перец — 1 ч. л., сушёный чили — 2 шт., соль — 1 ч. л., соевый соус — 1 ч. л., растительное масло — 1,5 ст. л.

Приготовление

Нарезаю капусту крупными кусочками — так она остаётся сочной внутри и слегка хрустящей снаружи. Разогреваю сковороду или вок и добавляю масло. Кладу сычуаньский перец и прогреваю его до появления яркого аромата и потемнения. Затем убираю — он уже отдал весь вкус маслу.

Добавляю сушёный чили и сразу же отправляю в сковороду капусту. Быстро перемешиваю — должен появиться характерный шипящий звук.

Так жарят капусту только в Китае: бюджетное блюдо за 5 минут, которое затмило ресторанные гарниры - image 1

Солю и жарю ещё 2-3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Капуста слегка карамелизуется по краям, но остаётся сочной внутри. В конце добавляю немного соевого соуса, перемешиваю — и сразу подаю.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью