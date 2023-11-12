Такие блюда категорически запрещены при простуде: иначе лечение затянется надолго

Что нельзя есть при простуде

На время болезни про них лучше забыть.

Осенние простуды и вирусы запросто могут подкосить даже богатырское здоровье. Однако для выздоровления недостаточно лишь пить лекарства и не вставать с кровати.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с порталом «Городовой» пояснил, что во время болезни важно следить за рационом. Например, лучше отказаться от жареной, острой и слишком соленой пищи. Вместо этого лучше добавить в ежедневное меню как можно больше других продуктов.

«Увеличим количество ягод и ягодных морсов, чаев с пряностями, например, с корицей и имбирем. Основа питания — это каши, так как дают энергию, хорошо усваиваются. Можно пить какао и много зеленого чая», — подсказал эксперт.

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