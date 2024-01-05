Тайна дагестанских хозяек раскрыта: вот как приготовить знаменитые лепешки чуду

Дагестанская кухня знаменита своими невероятно вкусными блюдами, особенно лепешками. Рецепт вкуснейших чуду с нежной начинкой — больше не тайна. Чтобы не заморачиваться с тестом, можно использовать покупной лаваш.

Вам понадобятся:

творог — 1 кг,

зеленый лук — 3 пучка,

шпинат — 100 г,

яйца — 3 шт.,

лаваш — 120 г,

сливочное масло — 20 г,

соль, перец и растительное масло по вкусу.

Творог смешайте с мелко нарезанной зеленью и яйцами. Добавьте также соль и перец. Хорошенько перемешайте начинку. Далее ее можно выложить на лаваш. Заверните так, чтобы получился полукруг и придавите руками.

Положите лепешки на сухую сковороду и обжарьте на слабом огне. Когда они слегка подрумянятся, обильно смажьте сливочным маслом. Вкус получается незабываемый, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Скриншот "OSHPAZ KELIN" / YouTube