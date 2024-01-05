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Тайна дагестанских хозяек раскрыта: вот как приготовить знаменитые лепешки чуду

Тайна дагестанских хозяек раскрыта: вот как приготовить знаменитые лепешки чуду
Как приготовить знаменитые дагестанские лепешки

Дети полюбят больше пиццы.

Дагестанская кухня знаменита своими невероятно вкусными блюдами, особенно лепешками. Рецепт вкуснейших чуду с нежной начинкой — больше не тайна. Чтобы не заморачиваться с тестом, можно использовать покупной лаваш.

Вам понадобятся:

  • творог — 1 кг,
  • зеленый лук — 3 пучка,
  • шпинат — 100 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • лаваш — 120 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • соль, перец и растительное масло по вкусу.

Творог смешайте с мелко нарезанной зеленью и яйцами. Добавьте также соль и перец. Хорошенько перемешайте начинку. Далее ее можно выложить на лаваш. Заверните так, чтобы получился полукруг и придавите руками.

Положите лепешки на сухую сковороду и обжарьте на слабом огне. Когда они слегка подрумянятся, обильно смажьте сливочным маслом. Вкус получается незабываемый, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Скриншот "OSHPAZ KELIN" / YouTube

Общество Кулинария Рецепты
5 января 2024 12:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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