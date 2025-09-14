Календарь Майя: тайны древних циклов и что они предсказали нам на будущее

Если их расчеты верны, то в движении нас ждет настоящая встряска, но вместе с ней и новые возможности.

Ученые из Оксфорда нашли доказательства того, что древняя цивилизация Майя многие события в современном мире более тысячи лет назад. Звучит невероятно?

Попробуем разобраться, что же скрывает календарь Майя и как он работает.

Майя и 2012 год

Оказывается Майя не предсказывали апокалипсис и не говорили о конце света. В декабре 2012-го закончился 13-й бактун. Для них это был момент смены эпох, что-то вроде смены тысячелетий у нас.

В древних текстах есть слово «Болон-Йокте-Ку» — божество перемен. Майя верили, что с этим начнется новая эра сознания, а не конец мира, пишет hi-news.ru.

С тех пор многое изменилось: интернет взорвал мир, соцсети стали частью нашей жизни, искусственный интеллект вышел из кино в реальную жизнь.

Майя предсказала именно эти перемены, не всемирный катаклизм.

Совпадения, которые поражают

В одной из четырех сохранившихся книг Майя — Дрезденском кодексе — есть описание «времени мира смерти». Там говорится о невидимом ягуаре, который крадется по земле, а люди закрывают лица, пишет Культурология.

Странно, правда? Это очень похоже на пандемию коронавируса и маски. Этот период начинается именно в декабре 2019 года — когда и начался COVID-19.

Какой календарь Майя стал самым лучшим в истории?

Многие думают, что майя — это простые древние люди без технологий. На самом деле они создали невероятно точную систему вычисления времени.

В их календаре три цикла: Цолькин (260 дней), Хааб (365 дней) и длинный счетчик для больших промежутков.

Все три работают вместе, как шестеренки в часах, образуя полный цикл в течение 52 лет, пишет сайт Наука.

Точность их солнечного года — 365 2420 дней, почти как у современных ученых (365 2422). Разница всего 17 секунд в год. Для цивилизации без телескопов — просто невероятно.

Что ждать в ближайшие годы?

Сейчас мы живем в период великой трансформации. Впереди много важных событий:

2024–2025 — «время выбора пути». Будет борьба между технологиями, прогрессом и возвращением к природе.

2028 год — особая дата. По календарю майя и астрономическим наблюдениям 15 марта происходит редкое выстраивание планеты, которое может вызвать временную аномалию — небольшую «остановку» времени.

2031 год — климатический перелом: жара станет невыносимой, но человечество освоит новую энергетическую технологию.

Также майя предупреждали о кибервойнах и информационных конфликтах — «война орла и ягуара», которые мы наблюдаем сейчас.